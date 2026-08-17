कनाडा-अमेरिका भेजने का सपना दिखाकर 40 लाख ठगे, दो परिवारों से धोखाधड़ी के आरोप में कपूरथला के 4 एजेंट नामजद
कपूरथला में विदेश भेजने के नाम पर दो परिवारों से 40 लाख रुपये ठगने के आरोप में चार एजेंटों पर केस दर्ज हुआ है।
HighLights
कपूरथला में विदेश भेजने के नाम पर 40 लाख की ठगी।
दो परिवारों से कनाडा-अमेरिका भेजने का झांसा देकर ठगे पैसे।
पुलिस ने चार एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, कपूरथला। विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कपूरथला के थाना सदर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो परिवारों से कुल 40 लाख रुपये ठगने के आरोप में चार एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों मामलों में सतनाम सिंह नाम का एजेंट शामिल बताया गया है।
आरोप है कि एजेंटों ने विदेश भेजने का भरोसा देकर 20-20 लाख रुपये लिए, लेकिन न तो विदेश भेजा और न ही रकम वापस की। पहला मामला गांव माधो झंडा निवासी चैन सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार बुढिआना, जालंधर निवासी शैली और उसके पति सतनाम सिंह ने उनके परिवार को कनाडा का पारिवारिक वीजा दिलाने का भरोसा दिया था।
भरोसे में आकर परिवार ने दोनों को 20 लाख रुपये दे दिए। काफी समय बीतने के बाद भी विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। पैसे वापस मांगने पर कथित तौर पर टालमटोल की जाती रही। पुलिस ने शैली और सतनाम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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अमेरिका-कनाडा भेजने का दिया था भरोसा
दूसरा मामला गांव कड़ाल कलां निवासी रुपिंदर कौर की शिकायत पर दर्ज हुआ है। शिकायत के अनुसार मिशैली, पठानकोट निवासी एक एजेंट, सतनाम सिंह उर्फ शामा निवासी बुढिआना और गुरतेज सिंह भुल्लर निवासी संगरूर ने अमेरिका और कनाडा भेजने का भरोसा देकर 20 लाख रुपये लिए। आरोप है कि तय समय के बाद भी विदेश नहीं भेजा गया और रकम वापस नहीं की गई।
डीएसपी डाॅ. शीतल सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में धोखाधड़ी के केस दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और आरोपितों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पहले भी सामने आते रहे हैं ऐसे मामले
कपूरथला जिले में विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। जनवरी 2026 में दुबई भेजने के नाम पर 80 हजार रुपये की ठगी का मामला दर्ज हुआ था। अगस्त 2026 में कनाडा भेजने के नाम पर 24 लाख रुपये लेने का आरोप भी सामने आया।
अगस्त 2025 में दो परिवारों से इंग्लैंड भेजने के नाम पर 37.63 लाख रुपये की ठगी के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच पुलिस लोगों से विदेश भेजने वाले एजेंटों की पूरी जांच-पड़ताल और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही रकम देने की अपील करती रही है।
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