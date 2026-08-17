कनाडा-अमेरिका भेजने का सपना दिखाकर 40 लाख ठगे, दो परिवारों से धोखाधड़ी के आरोप में कपूरथला के 4 एजेंट नामजद

जागरण संवाददाता, कपूरथला। विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कपूरथला के थाना सदर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो परिवारों से कुल 40 लाख रुपये ठगने के आरोप में चार एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों मामलों में सतनाम सिंह नाम का एजेंट शामिल बताया गया है।

आरोप है कि एजेंटों ने विदेश भेजने का भरोसा देकर 20-20 लाख रुपये लिए, लेकिन न तो विदेश भेजा और न ही रकम वापस की। पहला मामला गांव माधो झंडा निवासी चैन सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार बुढिआना, जालंधर निवासी शैली और उसके पति सतनाम सिंह ने उनके परिवार को कनाडा का पारिवारिक वीजा दिलाने का भरोसा दिया था।

भरोसे में आकर परिवार ने दोनों को 20 लाख रुपये दे दिए। काफी समय बीतने के बाद भी विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। पैसे वापस मांगने पर कथित तौर पर टालमटोल की जाती रही। पुलिस ने शैली और सतनाम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डीएसपी डाॅ. शीतल सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में धोखाधड़ी के केस दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और आरोपितों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।