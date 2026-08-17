पटियाला में गोलक की सेवा गिनने के दौरान गुरुद्वारा साहिब में हंगामा, तलवारें चली; गोली लगने से दो घायल

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के घनौर थाना क्षेत्र के गांव मंडौली स्थित गुरुद्वारा साहिब में सोमवार को गोलक की सेवा गिनने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला झड़प तक पहुंच गया। इस दौरान तलवार से हमला और गोली चलने की घटना सामने आई। वारदात में गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान नायब सिंह और गांव निवासी कमलजीत सिंह घायल हो गए।

दोनों को उपचार के लिए पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को संगरांद होने के कारण गुरुद्वारा साहिब में गोलक की सेवा गिनने का काम चल रहा था। इसी दौरान कमलजीत सिंह गुरुद्वारा साहिब के बाहर पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसके हाथ में तलवार थी। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान नायब सिंह ने उसे बाहर रोकने के साथ घर जाने के लिए कहा।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कमलजीत सिंह ने नायब सिंह पर तलवार से दो वार कर दिए। हमले में नायब सिंह घायल हो गए। इसके बाद नायब सिंह ने कथित तौर पर अपने बचाव में गोली चला दी। गोली कमलजीत सिंह के पेट में लग गई।