सुखबीर बादल पर हमला एक साजिश! खन्ना में हरसिमरत बोलीं- जितना तोड़ने की कोशिश होगी, उतना मजबूत होगा अकाली दल

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपने पति और पार्टी नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटे उनके और परिवार के लिए बेहद कठिन रहे हैं, लेकिन इस घटना से उनका हौसला नहीं टूटेगा। हरसिमरत ने कहा-

आप हमें जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही मजबूत होकर उभरेंगे। खन्ना जिले के इसरू गांव में गोवा मुक्ति आंदोलन के शहीद करनैल सिंह इसरू की स्मृति में आयोजित सम्मेलन में हरसिमरत ने कहा कि सुखबीर बादल को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन हमले के कारण वह यहां नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सुखबीर पर उस समय हमला हुआ, जब वह पंजाब में शांति और खुशहाली की प्रार्थना कर रहे थे। सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा में प्रार्थना के दौरान एक निहंग ने कृपाण से हमला किया था। हमले में उनके दाहिने हाथ पर चोट लगी थी। पुलिस ने हमलावर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। प्राथमिक उपचार के बाद सुखबीर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।