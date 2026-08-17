डीए और पुरानी पेंशन योजना को लेकर पंजाब सरकार पर आक्रामक हुए वड़िंग, बोले- कर्मचारियों से किए वादे करें पूरे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने और उनकी आवाज दबाने के लिए सरकारी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। कांग्रेस के ‘योद्धाओं के साथ सेशन-2’ के दौरान वड़िंग ने कर्मचारियों को डीए और पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हक की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़ी है।

वड़िंग ने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ राज्य के पास पर्याप्त पैसा होने का दावा करती है, जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों को डीए देने के लिए धन की कमी बताती है। उन्होंने हाई कोर्ट के डीए संबंधी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया।