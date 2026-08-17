सुबह पहले पाठ किया, बाद में कमरे में बंद कर खुद को मारी गोली; फिरोजपुर में 65 वर्षीय कारोबारी ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर शहर के गोल्डन एनक्लेव में सोमवार सुबह 65 वर्षीय स्पेयर पार्ट्स कारोबारी गुरकृपाल सिंह चावला ने अपने कमरे में खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक बगदादी गेट चौक में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे। परिवार के अनुसार घर में किसी तरह का तनाव या विवाद नहीं था। ऐसे में उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसे लेकर परिजन भी हैरान हैं।

मृतक के भाई गगनदीप सिंह ने बताया कि गुरकृपाल सिंह रोजाना की तरह सोमवार सुबह करीब चार बजे उठे। स्नान करने के बाद उन्होंने पाठ किया। इसके बाद पानी पीकर वह अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिवार को चिंता हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो गुरकृपाल सिंह कमरे में मृत अवस्था में पड़े थे।