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सुबह पहले पाठ किया, बाद में कमरे में बंद कर खुद को मारी गोली; फिरोजपुर में 65 वर्षीय कारोबारी ने की आत्महत्या

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:38 AM (IST)

फिरोजपुर के गोल्डन एनक्लेव में 65 वर्षीय कारोबारी ने कमरे में खुद को गोली मार ली। परिजनों ने तनाव से इनकार किया, दिमागी बीमारी का इलाज चल रहा था।

मृतक गुरकृपाल सिंह की फाइल फोटो।

मृतक गुरकृपाल सिंह की फाइल फोटो।

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर शहर के गोल्डन एनक्लेव में सोमवार सुबह 65 वर्षीय स्पेयर पार्ट्स कारोबारी गुरकृपाल सिंह चावला ने अपने कमरे में खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक बगदादी गेट चौक में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे। परिवार के अनुसार घर में किसी तरह का तनाव या विवाद नहीं था। ऐसे में उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसे लेकर परिजन भी हैरान हैं।

मृतक के भाई गगनदीप सिंह ने बताया कि गुरकृपाल सिंह रोजाना की तरह सोमवार सुबह करीब चार बजे उठे। स्नान करने के बाद उन्होंने पाठ किया। इसके बाद पानी पीकर वह अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिवार को चिंता हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो गुरकृपाल सिंह कमरे में मृत अवस्था में पड़े थे।

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पीजीआई से चल रहा था इलाज

परिजनों के मुताबिक गुरकृपाल सिंह के दिमाग से संबंधित बीमारी का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा था। करीब एक वर्ष पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ था। हालांकि परिवार का कहना है कि घर में किसी तरह का तनाव, विवाद या परेशानी नहीं थी। इसी वजह से घटना की वजह को लेकर परिजन भी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं।

पत्नी कर रही थी गुरबाणी का कोर्स

गगनदीप सिंह ने बताया कि गुरकृपाल सिंह की पत्नी पिछले करीब पांच महीने से मोगा में गुरबाणी का कोर्स करने गई हुई हैं। पिछले सप्ताह वह दवा लेने के लिए दो दिन फिरोजपुर आई थीं और इसके बाद दोबारा मोगा चली गई थीं।

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पुलिस ने जांच की शुरू

घटना की सूचना मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी एएसआइ गुरमीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की जांच की। उन्होंने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अन्य परिजनों के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया जाएगा। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

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