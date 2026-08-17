पंजाब के अबोहर में नशे ने छीना दो बच्चों के सिर से पिता का साया, प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा

संवाद सहयोगी, अबोहर। गांव पंजावा में नशे की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पिछले लंबे समय से नशा बिक रहा है। शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

गांव निवासी गुनवंत सिंह ने बताया कि गांव में लंबे समय से नशे का कारोबार चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में शिकायतें किए जाने के बावजूद नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

इसी बीच गांव में दो बच्चों के पिता सुखजिंदर सिंह की मौत से शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में नशे के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में नशे के कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।