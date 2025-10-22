दिवाली की रात फगवाड़ा में हादसा, क्रोकरी दुकान में भीषण आग से 25 लाख का सामान स्वाहा

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित बांसा वाला बाजार में दीपावली की रात क्रोकरी स्टोर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। शहर के बांसा वाला बाजार में स्थित भाटिया क्रोकरी हाउस की दुकान के मालिक मानव भाटिया ने बताया कि बीते 22 अक्टूबर को दीपावली की रात उनकी दुकान की छत पर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया।

मानव भाटिया ने बताया कि घटना की सूचना फगवाड़ा फायर ब्रिगेड को दी गई। करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। दुकान मालिक के अनुसार आग लगने से दुकान में करीब 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। रात्रि 10:30 बजे लगी आग 22 अक्टूबर को सुबह तक जलती रही।

घटनास्थल पर पहुंचे फगवाड़ा फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी ने बताया कि 20 के करीब गाड़ियां आग बुझाने में लगी। उन्होंने बताया कि बाजार में कई गाड़ियां खड़ी होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।