Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिवाली की रात फगवाड़ा में हादसा, क्रोकरी दुकान में भीषण आग से 25 लाख का सामान स्वाहा

    By Amit Orhi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    फगवाड़ा के बांसा वाला बाजार में दिवाली की रात एक क्रोकरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक के अनुसार, आग लगने से उन्हें 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुकान में लगी आग से सामान जलकर राख (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित बांसा वाला बाजार में दीपावली की रात क्रोकरी स्टोर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। शहर के बांसा वाला बाजार में स्थित भाटिया क्रोकरी हाउस की दुकान के मालिक मानव भाटिया ने बताया कि बीते 22 अक्टूबर को दीपावली की रात उनकी दुकान की छत पर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मानव भाटिया ने बताया कि घटना की सूचना फगवाड़ा फायर ब्रिगेड को दी गई। करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। दुकान मालिक के अनुसार आग लगने से दुकान में करीब 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। रात्रि 10:30 बजे लगी आग 22 अक्टूबर को सुबह तक जलती रही।

    घटनास्थल पर पहुंचे फगवाड़ा फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी ने बताया कि 20 के करीब गाड़ियां आग बुझाने में लगी। उन्होंने बताया कि बाजार में कई गाड़ियां खड़ी होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    फगवाड़ा के इलावा जालंधर फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियां भी मंगवाई गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी पटाखे की वजह से दुकान के उपर रखे प्लास्टिक व अन्य सामान को अचानक आग लग गई और आग ने भीषण रूप धारण कर लिया।