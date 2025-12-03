पंजाब ने अपनाया फिनलैंड का शिक्षा मॉडल, 72 टीचरों ने विदेश के स्कूलों में जाकर ली ट्रेनिंग; अब बच्चों को मिलेगा नया अनुभव

ये विचार सरकारी एलीमेंट्री स्कूल शेखुपुर की ईटीटी अध्यापिका रचना पुरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए, जिन्होंने हाल ही में फिनलैंड के टूर्कू विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के 72 अध्यापकों के साथ एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था।

यूरोपीय देश फिनलैंड का वैश्विक प्राथमिक शिक्षा में विशेष स्थान है और उसका अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन मॉडल पूरी दुनिया में सफल माना जाता है।

अमरीक सिंह मल्ही, कपूरथला। फिनलैंड का शिक्षा मॉडल दुनिया में पहले नंबर पर आता है और वहां के लोग सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ज्ञान के आदान-प्रदान में उन्हें जो प्रशिक्षण मिला है, वह उन तकनीकों से अपने जिले के स्कूलों के अध्यापकों और विद्यार्थियों को अवगत कराएंगी।

उन्होंने कहा कि उन्हें पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा फिनलैंड के शिक्षा मॉडल में इस्तेमाल की गई तकनीकों से परिचित होने के लिए इस प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि हम वहां अपनी शिक्षा प्रणाली में कुछ अनूठी शिक्षा और नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा पैदा होगी।

रचना पुरी ने कहा कि वहां की तकनीक हमसे बेहतर है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

अगर हम अपने पास मौजूद संसाधनों का सुचारू ढंग से इस्तेमाल करें तो शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

उन्होंने इस शिक्षा प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री ममता बजाज, उप जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री डॉ. बलविंदर सिंह बट्टू, राजेश कुमार बीपीईओ कपूरथला-1 और सेंटर हेड टीचर शेखूपुर जैमल सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और योग्य नेतृत्व में ही वह इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में शामिल हो पाए हैं।