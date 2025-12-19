Language
    कपूरथला: कार-स्कूटी की टक्कर में पिता की मौत, बेटा घायल

    By Harnek Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:04 AM (IST)

    कपूरथला में नवां पिंड गेटवाला के पास कार और स्कूटी की टक्कर में पिता की मौत हो गई और बेटा घायल हो गया। राहगीरों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पित ...और पढ़ें

    कार-स्कूटी की टक्कर में पिता की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, कपूरथला। नवां पिंड गेटवाला के समीप कार और स्कूटी की टक्कर में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को कपूरथला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया, जबकि बेटे का उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

    मृतक की पहचान 50 वर्षीय कुलवंत सिंह और घायल बेटे की पहचान 22 वर्षीय निशान सिंह, निवासी गांव होठियां के रूप में हुई है। थाना कोतवाली के एएसआइ मनजीत सिंह ने बताया कि बुधवार शाम करीब चार बजे सूचना मिली थी कि गांव नवां पिंड गेटवाला के पास कार और स्कूटी की टक्कर हो गई है। हादसे के बाद जालंधर नंबर की कार का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

    पुलिस के अनुसार, गुरुवार को जब वे घायलों के बयान लेने अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी डाक्टर ने कुलवंत सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला भेज दिया।

    परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव वारिसों के हवाले किया जाएगा। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है और फरार कार चालक की पहचान के लिए कार के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।