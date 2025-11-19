Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाज कराने जा रहे थे पिता-पुत्र, बस ने एक झटके में छीन ली दोनों की जिंदगी; कपूरथला में दर्दनाक हादसा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    कपूरथला में जालंधर रोड पर एक दुखद घटना में, एक बस और बाइक की टक्कर में पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सरवण सिंह और अमनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो अपने पैर के फ्रैक्चर का इलाज कराने जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जालंधर रोड पर देर शाम बस-बाइक में भीषण टक्कर (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। जालंधर रोड पर बुधवार की देर शाम बस व बाइक में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान सरवण सिंह (65 वर्षीय) व अमनदीप सिंह (40 वर्षीय) वासी गांव मन्नण के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक के नजदीकी ने बताया कि सरवण सिंह के दाएं पैर में फ्रेक्चर हो गया था, जिसका इलाज पीर चौधरी रोड स्थित एक डॉक्टर के पास चल रहा था। बुधवार देर शाम वह टांग में लगे प्लास्टर को उतरवाने के लिए बाइक पर बेटे अमनीप सिंह के साथ जा रहा था।

    जब वह पीर चौधरी मोड़ के पास पहुंचे तो बस के साथ उनकी टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों और पुलिस ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया।

    जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया। वहीं पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।