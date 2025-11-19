इलाज कराने जा रहे थे पिता-पुत्र, बस ने एक झटके में छीन ली दोनों की जिंदगी; कपूरथला में दर्दनाक हादसा

जागरण संवाददाता, कपूरथला। जालंधर रोड पर बुधवार की देर शाम बस व बाइक में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान सरवण सिंह (65 वर्षीय) व अमनदीप सिंह (40 वर्षीय) वासी गांव मन्नण के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक के नजदीकी ने बताया कि सरवण सिंह के दाएं पैर में फ्रेक्चर हो गया था, जिसका इलाज पीर चौधरी रोड स्थित एक डॉक्टर के पास चल रहा था। बुधवार देर शाम वह टांग में लगे प्लास्टर को उतरवाने के लिए बाइक पर बेटे अमनीप सिंह के साथ जा रहा था।