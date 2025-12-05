Farmers Protest: कपूरथला में ट्रेनों का चक्का जाम, किसानों ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर किया प्रदर्शन; की नारेबाजी
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने कपूरथला में रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन किया। सरवन सिंह बाऊपुर और शेर सिंह माहिवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कपूरथला। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब और यूनाइटेड किसान मोर्चा के आह्वान पर अध्यक्ष सरवन सिंह बाऊपुर और संगठन सचिव शेर सिंह माहिवाल के नेतृत्व में डडविंडी में रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन किया।
इस मौके पर अलग-अलग वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सरवन सिंह बाऊपुर और संगठन सचिव शेर सिंह माहिवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 रद किया जाए। मक्का, दूध, कपास वगैरह से बने प्रोडक्ट्स पर अमेरिका के साथ टैक्स-फ्री ट्रेड रद किया जाए।
प्री-पेड मीटर किसी भी कीमत पर नहीं लगने दिए जाएंगे, जो प्री-पेड मीटर लग चुके हैं, उन्हें 10 दिसंबर को उतारकर बिजली सब-डिवीजन में जमा करवा दिया जाएगा। इस मौके पर भजन कौर, निंदर कौर, सुखविंदर कौर, परमजीत कौर, चरणजीत कौर, नरिंदर कौर, मलकीत सिंह फतोवाल, हरदीप सिंह बाऊपुर आदि मौजूद थे।
