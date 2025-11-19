जाली मुहरें, नकली एफिडेविट और ढेर सारे दस्तावेज! कपूरथला पुलिस ने पकड़ा खतरनाक 'जमानत गिरोह'

जागरण संवददाता, कपूरथला। जिला पुलिस ने जाली दस्तावेजों के आधार पर अदालत से आरोपियों की जमानत करवाने वाले गैंग का भंड़ाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पुलिस ने भारी मात्रा में जाली दस्तावेज तथा अलग-अलग ओहदों की मोहरें भी बरामद की हैं। डीएसपी सब-डिवीजन शीतल सिंह के अनुसार इस गैंग का नेटवर्क पंजाब के कई जिलों में फैला हुआ है। जिसमें कई जिलों के वकीलों के मुंशी भी शामिल हैं। दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार मुखबिर खास ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी कि अमृतसर निवासी गुरप्रीत सिंह पुत्र दयाल सिंह और विक्टर मसीह पुत्र जागीर सिंह जेल में बंद विभिन्न केसों के आरोपियों की जमानत जाली दस्तावेज तैयार कर अदालत में पेश कर जमानत करवाते हैं।

जिससे वह अदालत को गुमराह भी करते हैं। इस गैंग का नेटवर्क पंजाब के अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और गुरदासपुर सहित कई जिलों में सक्रिय है। पुलिस को यह भी सूचना मिली कि आरोपी गुरप्रीत सिंह और विक्टर मसीह गत दिवस सतनाम सिंह पंच बलरामपुर के जाली दस्तावेज, मेंबर पंचायत का जाली आईडी कार्ड तथा पंच के जाली दस्तावेज और मोहरें लगाकर थाना सिटी में वर्ष 2023 में दर्ज एफआईआर नंबर 220 के आरोपी सरबजीत सिंह उर्फ़ काला की जमानत के लिए दस्तावेज तैयार कर जमानत करवाने की फिराक में हैं।