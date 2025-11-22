Language
    कपूरथला: पैदल जा रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान मौत

    By Harnek Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    कपूरथला के गांव अडनावाली में बीती रात एक बाइक सवार ने पैदल जा रहे सतन माहतो नामक एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सतन माहतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक बिहार का रहने वाला था।

    कपूरथला: पैदल जा रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, कपूरथला। गांव अडनावाली में शुक्रवार देर रात बाइक सवार ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सतन माहतो पुत्र शब्बू माहतो निवासी गांव अडनावाली मूल निवासी कबीरा बिहार के रूप में हुई है।

    मृतक के भतीजे नरेश माहतो के अनुसार, उनका चाचा शुक्रवार रात एक रिश्तेदार से मिलकर पैदल घर लौट रहा था। जब वह अडनावाली के समीप स्थित झुग्गी बस्ती के पास पहुंचा तभी बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

    हादसे के बाद बाइक चालक ने घायल को स्वयं अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही थाना फत्तूढींगा पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआइ रजिंदर कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। मृतक के परिजन बिहार से आने वाले हैं। उनके पहुंचने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके उपरांत आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।