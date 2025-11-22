कपूरथला: पैदल जा रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान मौत

संवाद सूत्र, कपूरथला। गांव अडनावाली में शुक्रवार देर रात बाइक सवार ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सतन माहतो पुत्र शब्बू माहतो निवासी गांव अडनावाली मूल निवासी कबीरा बिहार के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक के भतीजे नरेश माहतो के अनुसार, उनका चाचा शुक्रवार रात एक रिश्तेदार से मिलकर पैदल घर लौट रहा था। जब वह अडनावाली के समीप स्थित झुग्गी बस्ती के पास पहुंचा तभी बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।