    फगवाड़ा में हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान दीपक भारद्वाज को अंतिम सलामी, हनुमानगढ़ी में गरुड़ पुराण; पगड़ी रस्म में उमड़ा जनसैलाब

    By Amit Orhi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    फगवाड़ा में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान दीपक भारद्वाज के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। उनकी स्मृति में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में गरुड़ पुराण पाठ और रस्म पगड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके समाज सेवा और धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पण को याद किया।

    Hero Image

    फगवाड़ा में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान दीपक भारद्वाज के निधन पर शोक व्यक्त किया गया (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, फगवाड़ा। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान दीपक भारद्वाज के निधन से पूरे फगवाड़ा शहर में शोक की लहर दौड़ गई। वे एक सम्मानित, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में अमूल्य योगदान दिया।

    उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग और रसम पगड़ी का आयोजन श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, जी.टी. रोड फगवाड़ा में किया गया। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों, समिति के पदाधिकारियों, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    दीपक भारद्वाज अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

    इस अवसर पर आर्य समाज बगा रोड, जनरल समाज मंच, राष्ट्रीय गौ सेवा समिति, भगवान परशुराम मंदिर खाटी, भारत विकास परिषद, हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर, सनातन धर्म मंदिर कमेटी सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

    कार्यक्रम में प्रमुख रूप से फगवाड़ा के विधायक बलविंदर सिंह धारीवाल, स्वामी शंकरानंद गिरी जी (पटियाला काली माता मंदिर), हिंदू सुरक्षा समिति के सुरेंद्र मिन्हास, कुशल चोपड़ा (राष्ट्रीय यूथ प्रधान), हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रधान इंद्रजीत करवल, विपिन शर्मा, राजेश पलटा, गुरदीप सैनी, मलकीत सिंह रघवोतरा, चेयरमैन बलदेव राज शर्मा, हरजिंदर कुमार गोगना, अशोक दुग्गल, तेजस्वी भारद्वाज (भाजपा नेता), मेयर रामपाल उप्पल, पवन शर्मा पप्पी (पूर्व पार्षद), राजन शर्मा, कैलाश शर्मा, संजू चहल, राजू चहल, शिवकुमार हाडां, नरिंदर पाल सिंह माही सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि दीपक भारद्वाज का जीवन समाज सेवा, धार्मिकता और राष्ट्रप्रेम के लिए समर्पित रहा। उनकी कमी को पूरा करना असंभव है, परंतु उनके आदर्श और कार्य हमेशा समाज को प्रेरणा देते रहेंगे।