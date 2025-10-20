Language
    कपूरथला में पटाखा मार्केट में पुलिस की सख्ती, बिना लाइसेंस वाली दुकानों पर ताला; दोबारा खुली तो होगी कार्रवाई

    By Harnek Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:50 AM (IST)

    थाना सिटी पुलिस ने पटाखा मार्केट में बिना लाइसेंस की दुकानों को बंद करवाया था। एसएचओ सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनके दुकाने बंद करवाने के बाद भी दुकाने खुली मिली। उन्होंने कहा कि अगर दुकाने दोबारा खुली तो सोमवार को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    कपूरथला में पटाखा मार्केट में पुलिस की सख्ती (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। थाना सिटी की पुलिस के दुकानें बंद करवाने के दो घंटे के बाद दोबारा पटाखा मार्केट में बिना लाइसेंस दुकानें खुल गईं। इस पर थाना सिटी के एडिशनल एसएचओ एसआई सुखविंदर सिंह ने कहा कि वह आठ बजे सभी बिना लाइसेंस वाली दुकानें बंद करवाकर शहर में लगी पटाखे की दुकानें बंद करवाने गए थे। यदि फिर दुकानें खुल गईं हैं तो सोमवार को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

