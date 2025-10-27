फगवाड़ा में छठ पूजा की धूम, चाचोकी नहर पर बिखरा भक्ति का रंग; लोगों ने लिया छठ मैया का आशीर्वाद

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। शहर में श्रद्धा व उल्लास के साथ छठ पर्व मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु चाचोकी नहर, अर्बन एस्टेट, और जेसीटी मिल क्षेत्र में एकत्रित होने लगे। श्रद्धालुओं ने नहर किनारे छठ माता व सूर्य भगवान के मंदिरों को सजाया और पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की।

महिलाओं ने सूप में पूजन सामग्री, फल, नारियल, गन्ना, केला आदि लेकर डूबते सूरज को पहला अर्घ्य दिया। इस दौरान श्रद्धालु पारंपरिक गीत गाते हुए सूर्यदेव की आराधना करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। जगह-जगह भंडारे भी लगाए गए।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश और समाज सेविका अनीता सोमप्रकाश ने विशेष रूप से शिरकत कर छठ मैया का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व है जो अनुशासन, संयम और पवित्रता का प्रतीक है। छठी मैया सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं।”

दोनों ने सूर्य भगवान के समक्ष माथा टेककर देश के विकास व उन्नति की कामना की। आयोजन समिति ने उन्हें सम्मानित भी किया, जबकि अनीता सोमप्रकाश ने उपस्थित महिलाओं को उपहार वितरित किए। इस मौके पर राजीव पाहवा, अवतार सिंह मंड, देव शर्मा, अरुण खोसला, पूर्व पार्षद इंद्रजीत सोनकर, जसविंदर कौर, राज कुमार गुप्ता, परमजीत सिंह चाचोकी, मधू भूषण कालिया, साहिल चोपड़ा, रीना खोसला, जुगनू पंडित, रणजीत पाबला, भोली पीपारंगी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।