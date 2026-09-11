पनीर खाते हैं तो हो जाएं सावधान! कपूरथला में 64 प्रतिशत से ज्यादा सैंपल फेल; एक नमूना असुरक्षित मिला

रजिंदर पाहड़ा, कपूरथला। अगर आप बाजार से पनीर खरीदकर खाते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कपूरथला जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की छह महीने की जांच रिपोर्ट में पनीर के ज्यादातर नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। एक मार्च से 31 अगस्त तक चलाए गए अभियान के दौरान लिए गए 14 नमूनों में से नौ जांच में फेल पाए गए। इनमें आठ नमूने मानक से कम और एक नमूना असुरक्षित श्रेणी का मिला।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छह महीने के दौरान जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पनीर के 14 नमूने लिए गए थे। प्रयोगशाला में जांच के बाद इनमें से नौ नमूनों में गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने आईं। इस तरह करीब 64 प्रतिशत नमूने जांच में फेल हुए।

वहीं, एक नमूना असुरक्षित श्रेणी में पाया गया। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे गंभीर श्रेणी मानी जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिपोर्ट आई, लेकिन कार्रवाई अभी बाकी रिपोर्ट में सबसे अहम बात कार्रवाई को लेकर सामने आई है। नमूने फेल होने के बावजूद अभी तक संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। विभाग की रिपोर्ट के कार्रवाई वाले कालम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मामले अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं।

विभाग में कर्मचारियों की कमी भी जांच और कार्रवाई में देरी की एक वजह मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूरे जिले की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी महज एक सहायक आयुक्त और दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर है।

त्योहारी सीजन से पहले सामने आई यह रिपोर्ट प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। लोगों की मांग है कि फेल नमूनों के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए और बाजार में बिकने वाले पनीर की जांच तेज की जाए।