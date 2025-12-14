कपूरथला में कार-स्कूटी की भीषण टक्कर, एक की मौत
कपूरथला के ढिलवां के गांव मिर्जापुर के पास कार और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार दंपती घायल हो गए। पति सुच्चा सिंह की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि पत् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कपूरथला। थाना ढिलवां के गांव मिर्जापुर के समीप कार व स्कूटी में टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार दंपती गिर कर बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को इलाज के लिए एसजीएल चैरिटेबल अस्पताल पहुंचाया।
यहां ड्यूटी डाक्टर ने पति को मृत करार दे दिया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। मृतक की पहचान 74 वर्षीय सुच्चा सिंह पुत्र मंगत राम व उसकी पत्नी 70 वर्षीय गुरमीत कौर निवासी गांव मिर्जापुर के रूप में हुई है।
दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे थाना ढिलवां के एएसआइ परमजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि गांव मिर्जापुर के समीप कार व स्कूटी में टक्कर हुई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस पारिवारिक सदस्यों के बयान दर्ज कर रही है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कपूरथला के सिविल अस्पताल में रखवाया है। सोमवार को शव वारिसों के हवाले कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।