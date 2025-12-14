कपूरथला में कार-स्कूटी की भीषण टक्कर, एक की मौत

संवाद सूत्र, कपूरथला। थाना ढिलवां के गांव मिर्जापुर के समीप कार व स्कूटी में टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार दंपती गिर कर बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को इलाज के लिए एसजीएल चैरिटेबल अस्पताल पहुंचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां ड्यूटी डाक्टर ने पति को मृत करार दे दिया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। मृतक की पहचान 74 वर्षीय सुच्चा सिंह पुत्र मंगत राम व उसकी पत्नी 70 वर्षीय गुरमीत कौर निवासी गांव मिर्जापुर के रूप में हुई है।