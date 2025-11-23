Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कपूरथला में मामूली विवाद में सगे भाईयों पर हमला, गंभीर हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती

    By Harnek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:41 PM (IST)

    कपूरथला में शालीमार एवेन्यू में मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने दो भाइयों पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। सोहेल पुरी और नवी नामक ये भाई दुकान पर सामान लेने गए थे, जहाँ बाइक से उतरते समय एक युवक से उनका पैर छू गया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मामूली विवाद में सगे भाईयों पर हमला कर किया घायल

    संवाद सहयोगी, कपूरथला। शालीमार एवेन्यू में रविवार सुबह मामूली विवाद में कुछ युवकों ने सगे भाइयों पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। घायलों की पहचान 16 वर्षीय सोहेल पुरी और 15 वर्षीय नवी पुत्र जतिंदर कुमार, निवासी शालीमार एवेन्यू के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोहेल के अनुसार वह अपने छोटे भाई और साथी के साथ दुकान पर सामान लेने गया था। बाइक से उतरते समय पास खड़े युवकों में से एक के पैर गलती से लग गया। इसी बात को लेकर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। एक युवक ने कड़े से सोहेल के सिर पर वार किया, जबकि नवी के बीच-बचाव पर उससे भी मारपीट की गई। शोर सुनकर लोग मौके पर एकत्रित हुए तो हमलावर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।