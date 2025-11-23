कपूरथला में मामूली विवाद में सगे भाईयों पर हमला, गंभीर हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती

संवाद सहयोगी, कपूरथला। शालीमार एवेन्यू में रविवार सुबह मामूली विवाद में कुछ युवकों ने सगे भाइयों पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। घायलों की पहचान 16 वर्षीय सोहेल पुरी और 15 वर्षीय नवी पुत्र जतिंदर कुमार, निवासी शालीमार एवेन्यू के रूप में हुई है।

सोहेल के अनुसार वह अपने छोटे भाई और साथी के साथ दुकान पर सामान लेने गया था। बाइक से उतरते समय पास खड़े युवकों में से एक के पैर गलती से लग गया। इसी बात को लेकर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। एक युवक ने कड़े से सोहेल के सिर पर वार किया, जबकि नवी के बीच-बचाव पर उससे भी मारपीट की गई। शोर सुनकर लोग मौके पर एकत्रित हुए तो हमलावर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।