Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पंजाब सरकार के जनहितैषी फैसलों के कारण ही उपचुनाव जीती AAP', सांसद चब्बेवाल और विधायक डॉ. ईशांक ने की दोबारा सत्ता की भविष्यवाणी

    By Amit Orhi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और विधायक डॉ. ईशांक कुमार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा लिए गए जनहितैषी फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन फैसलों के कारण ही आम आदमी पार्टी (आप) ने सभी उपचुनावों में जीत हासिल की है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भी 'आप' दोबारा जीतेगी। सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर मुहिम चलाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब सरकार के जनहितैषी फैसलों के कारण ही उपचुनाव जीती AAP: सांसद चब्बेवाल

    संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता व होशियारपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉ राज कुमार चब्बेवाल व विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल से विधायक डॉ ईशांक कुमार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अपने पौने चार साल के कार्यकाल में पंजाब व पंजाबियों के हित मे लिए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि पौने चार वर्ष के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने प्रदेश के हितों में जो फैसले लिए, उन्हीं के चलते राज्य के सभी उपचुनावों में लगातार जीत मिली। इसी प्रकार तरनतारन के उप चुनाव में भी आप शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ भगवंत मान सरकार का विकास, दूसरी ओर सरकार के लोकहित में लिए गए फैसलों के आगे सभी सियासी पार्टियां फीकी पड़ रही हैं।

    सांसद डॉ राज कुमार व विधायक डॉ ईशांक कुमार ने कहा कि तरनतारन उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा, शिअद के अलावा अन्य दल मिलकर भी आप का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 55 हजार से अधिक नौकरियां, 1080 करोड़ रुपये से गोइंदवाल साहिब का थर्मल प्लांट खरीदना, शिक्षा व स्वास्थ्य में क्रांति वाले फैसले लेने की हिम्मत केवल मुख्यमंत्री भगवंत मान में है।

    सांसद डॉ राज कुमार व विधायक डॉ ईशांक कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों को 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य के लोगों को दस लाख का बीमा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर मुहिम से हर वर्ग के लोग खुश हैं। आप सरकार ने नशे के बड़े सौदागरों को जेल में धकेला है।

    अभी और बड़े मगरमच्छ काबू करने हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्य के मामले में भगवंत मान सरकार की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा हलका में 100 फीसद विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल को अभी सवा वर्ष पड़ा है।

    जिस राज्य के हर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों का का सामूहिक विकास होगा। सांसद डॉ राज कुमार व विधायक डॉ ईशांक कुमार ने कहा कि साल 2027 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आप पार्टी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करेगी।