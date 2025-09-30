Language
    कपूरथला: SSP कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर की जमीन पर कब्जे की कोशिश, चार भाई के खिलाफ मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:38 PM (IST)

    कपूरथला में एसएसपी कार्यालय में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर की चार एकड़ भूमि पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा करने का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर दविंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि चार भाइयों ने पटवारी और कानूनगो के साथ मिलकर जमीन की गिरदावरी बदल दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    इंस्पेक्टर की जमीन पर कब्जे की कोशिश, चार भाई के खिलाफ मामला दर्ज। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। एसएसपी कार्यालय में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर की चार एकड़ भूमि पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद चार आरोपी भाइयों के खिलाफ थाना तलवंडी चौधरियां में केस दर्ज कर लिया गया है।

    जानकारी के अनुसार, एसएसपी ऑफिस में तैनात इंस्पेक्टर दविंदर सिंह पुत्र अरजन सिंह निवासी गांव बस्ती जांगला ने शिकायत में बताया कि पत्ती जांगला निवासी चार भाईयों करनैल सिंह, जरनैल सिंह, मलकीत सिंह तथा मनजीत सिंह सभी पुत्र करतार सिंह ने गांव टिब्बा में उसकी चार एकड़ भूमि पर कब्जा करने की नीयत से पटवारी तथा कानूनगो की मिलीभुगत से जमीन की गिरदावरी बदल दी और रोजनामचा रपट 221, 13 मार्च 2020 में गलत इंदराज कर धोखाधड़ी की है।

    इसका उन्हें तब पता चला जब आरोपियों ने उसके खिलाफ जमीन का कब्जा लेने के लिए अदालत में केस दायर किया। जिसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग में दस्तावेजों की जांच करवाई तो देखा यह सब पटवारी तथा कानूनगो की मिलीभुगत से हुआ है। जबकि विभाग के नियमानुसार जब किसी जमीन की गिरदावरी बदली जाती है तो दोनों पक्षों को तहसीलदार के समक्ष पेश होकर हाजिरी लगते हुए हस्ताक्षर करने होते हैं और मौके के गवाह का होना भी बहुत जरूरी है।

    जबकि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना तलवंडी चौधरियां में आरोपी भाइयो करनैल सिंह, जरनैल सिंह, मलकीत सिंह तथा मनजीत सिंह ) सभी पुत्र करतार सिंह निवासी गांव पत्ती जांगला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।