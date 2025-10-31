एक और पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 गिरफ्तार; गुरनाम के दो साथी पहले चढ़ चुके पुलिस के हत्थे

जागरण संवाददाता, कपूरथला। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पुलिस ने किंगपिन गुरनाम सिंह उर्फ लाडी को फिरोजपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस उसके दो साथियों 25 वर्षीय राजा व 30 वर्षीय जसकरण सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कई और पुलिस के रडार पर है। तीनों आरोपितों से पुलिस ने छह मोबाइल बरामद करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब में अब तक कुल 14 जासूस पकड़े जा चुके हैं।

डीएसपी कार्यालय में आयोजित कांफ्रेंस एसपी-डी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि बीते 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए कपूरथला के गांव मुश्कवेद के सफाई कर्मचारी राजा ने पूछताछ में माना कि उसने ही न्यू आर्मी कैंट की तस्वीरें व खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। किंगपिन 35 वर्षीय गुरनाम सिंह उर्फ लाडी उर्फ भलवान फिरोजपुर जिले के बागेवाल से उसका संपर्क जसकरण सिंह उर्फ जस्सा ने करवाया था।

जसकरण मोगा के धर्मकोट के गांव चक्क कलियां कलां का रहने वाला है। इस काम के बदले उसे पैसे मिलते थे। जसकरण ने पूछताछ में बताया कि कुछ समय पहले वह अपने रिश्तेदारी में फिरोजपुर गया था, जहां पर उसकी मुलाकात गुरनाम से हुई थी। उसने उसे पाकिस्तान को सेना की जानकारियां भेजने के लिए पैसे का लालच दिया था।

किंगपिन गुरनाम व जसकरण पर पहले से दर्ज हैं कई मामले एसपी-डी ने बताया कि किंगपिन गुरनाम सिंह उर्फ लाडी और जसकरण सिंह जस्सा पर विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुरनाम जेल की सजा भी भुगत चुका है। गत चार सितंबर को ही जेल से बाहर आया और फिर से आपराधिक गतिविधियों में जुट गया।

पाक चला रहा जासूसों का नेटवर्क पाकिस्तान खुफिया जानकारी के लिए जासूसों का नेटवर्क चला रहा है। आपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब में ही 14 जासूस पकड़े जा चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश के लिए जासूसी करने वाले पर अमृतसर से फलकशेर मसीह और सूरज को गिरफ्तार किया गया।

इसके बाद मालेरकोटला की गजाला, यामीन मोहम्मद व बठिंडा के दर्जी रकीब को पकड़ा गया था। फिर दो और जासूस गुरदासपुर के सुखप्रीत सिंह व करनबीर सिंह गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद रूपनगर से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर जसबीर सिंह को पकड़ा गया।