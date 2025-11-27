पंजाब: फगवाड़ा में वरिष्ठ AAP नेता दलजीत राजू के गांव वाले घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 20 से 25 राउंड हुए फायर

जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत राजू के गांव दरवेश पिंड स्थित घर पर देर रात अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने अचानक घर को निशाना बनाते हुए 20–25 राउंड गोलियां चलाईं। घटना इतनी तेज़ और अचानक हुई कि आसपास रहने वाले लोग सहम गए और घरों से बाहर निकल आए।

फायरिंग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस को कई खाली कारतूस मिले हैं, जिनको फोरेंसिक टीम ने कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं।