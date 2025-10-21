कपूरथला में पटाखा चलाने को लेकर हुआ विवाद, 15 युवकों के हमले में दो घायल; अस्पताल में चल रहा इलाज

संवाद सहयोगी, कपूरथला। शहर के लक्ष्मी नगर के पास शालीमार एवेन्यू में सोमवार रात पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। इस दौरान 15 युवकों ने हथियारों से हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घायल जस्सू (मोहल्ला नेचेबंदा) और भाणु प्रशाद जोशी (दीवान सौदागर मल्ल) को तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उन्हें जालंधर के निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। जस्सू ने पुलिस को बताया कि वह बीते सोमवार की रात अपने दोस्त के घर शालीमार एवेन्यू में गया था। दोनों वहां पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान एक राकेट पटाखा पड़ोसी की स्कूटी पर गिर गया। पड़ोसी ने सोचा कि यह पटाखा जस्सू ने चलाया है और उस पर गाली-गलौज करने लगा।