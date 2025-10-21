कपूरथला में पटाखा चलाने को लेकर हुआ विवाद, 15 युवकों के हमले में दो घायल; अस्पताल में चल रहा इलाज
कपूरथला में पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में 15 युवकों ने हथियारों से हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटाखे को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था।
संवाद सहयोगी, कपूरथला। शहर के लक्ष्मी नगर के पास शालीमार एवेन्यू में सोमवार रात पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। इस दौरान 15 युवकों ने हथियारों से हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायल जस्सू (मोहल्ला नेचेबंदा) और भाणु प्रशाद जोशी (दीवान सौदागर मल्ल) को तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उन्हें जालंधर के निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है।
जस्सू ने पुलिस को बताया कि वह बीते सोमवार की रात अपने दोस्त के घर शालीमार एवेन्यू में गया था। दोनों वहां पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान एक राकेट पटाखा पड़ोसी की स्कूटी पर गिर गया। पड़ोसी ने सोचा कि यह पटाखा जस्सू ने चलाया है और उस पर गाली-गलौज करने लगा।
पड़ोसी अपने 15 साथियों के साथ हथियारों के साथ उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बचाव के लिए आए भाणु प्रशाद जोशी से भी मारपीट की। मारपीट में जस्सू और भाणु गंभीर रूप से घायल हो गए। गोपी नामक एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। थाना सिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।