    जालंधर में बाइक सवार से लूटपाट का मामला, दो अज्ञात आरोपियों के पर केस दर्ज 

    By Amit Orhi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    फगवाड़ा में थाना सदर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार से लूटपाट के मामले में दो अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित सोमून ने बताया कि जब वह चहेडू ओवरब्रिज के पास फोन पर बात कर रहा था, तभी दो युवकों ने हथियार दिखाकर उससे मोटरसाइकिल, 24 हजार रुपये और जरूरी कागजात लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बाइक सवार से लूटपाट के मामले में दो अज्ञात पर केस दर्ज।

    संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। फगवाड़ा की थाना सदर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार से लूटपाट और मारपीट करने के मामले में दो अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोमून निवासी गांव लोम, थाना छपरौली, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह बाइक नंबर यूपी 17 एबी 2083 पर सुबह 8 बजे राजौरी से अपने घर लौट रहा था।

    रास्ते में अखनूर, जम्मू में खाना खाने के बाद, जब वह रात करीब साढ़े नौ बजे चहेडू ओवरब्रिज के पास फोन पर बात कर रहा था, तभी दो युवक आए। एक युवक ने मुंह ढका हुआ था, जबकि दूसरे का मुंह खुला था। उन्होंने तेज धारदार हथियार दिखाकर उसका मोटरसाइकिल, एक बैग जिसमें लगभग 24 हजार रुपये और अन्य जरूरी कागजात थे, लूट लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।