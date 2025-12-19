Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओमान में फंसीं 70 भारतीय महिलाएं, वतन वापसी की उठी मांग, सांसद सीचेवाल ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर ओमान में फंसी 70 भारतीय महिलाओं की सुरक्षित वापसी की मांग की है। उन्हों ...और पढ़ें

    Hero Image

    ओमान में फंसीं भारतीय महिलाओं की वतन वापसी की मांग

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। राज्यसभा सांसद व पर्यावरणविद् संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर ओमान में फंसी 70 भारतीय महिलाओं की सुरक्षित वापसी की मांग की है। उन्होंने बताया कि ओमान की राजधानी मस्कट में 70 भारतीय महिलाएं कई सालों से फंसीं हुई हैं, जो स्वदेश लौटने की गुहार लगा रही हैं। इन महिलाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों द्वारा बेहतर नौकरी का वादा करके विदेश भेजा गया था, लेकिन वहां इनका शोषण किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश में नौकरी का लालच देकर फंसाया

    संत सीचेवाल ने खाड़ी देशों में रोजगार के नाम पर भारतीय महिलाओं को फंसाने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से संबंधित इन महिलाओं को बेहतर रोजगार के झूठे वादों के आधार पर ओमान ले जाया गया था। ओमान पहुंचने के बाद इन महिलाओं को गंभीर मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। 

    ट्रैवल एजेंटों द्वारा इन्हें ₹20,000 से ₹50,000 प्रतिमाह वेतन का लालच दिया गया था, लेकिन मस्कट पहुंचते ही इनके साथ अमानवीय व्यवहार शुरू हो गया।

    'कई महिलाएं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त'

    संत सीचेवाल ने आगे लिखा कि ओमान में फंसी कई महिलाएं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें से कई महिलाओं के पास अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने तक के साधन नहीं हैं। वह कई सालों से भारत लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन उनकी परेशानी को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और पीड़ित महिलाओं की शीघ्र वतन वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। 

    इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि झूठे सपने दिखाकर महिलाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी भी भारतीय बेटियों को इस प्रकार के शोषण का शिकार न होना पड़े।

    भारत वापसी के लिए पैसों की डिमांड

    दरअसल, ओमान से भारत लौट चुकी रानी शक्ति सिंह ने मस्कट में पीड़ित महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। भारत आने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल से संपर्क किया और इन महिलाओं की दर्दनाक स्थिति के बारे में जानकारी दी। 

    रानी शक्ति सिंह के अनुसार, फिलहाल सभी महिलाएं भारतीय दूतावास के शरण स्थल में रह रही हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि उनकी भारत वापसी के लिए उनसे भारी रकम की मांग की जा रही है।