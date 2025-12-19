ओमान में फंसीं 70 भारतीय महिलाएं, वतन वापसी की उठी मांग, सांसद सीचेवाल ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, कपूरथला। राज्यसभा सांसद व पर्यावरणविद् संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर ओमान में फंसी 70 भारतीय महिलाओं की सुरक्षित वापसी की मांग की है। उन्होंने बताया कि ओमान की राजधानी मस्कट में 70 भारतीय महिलाएं कई सालों से फंसीं हुई हैं, जो स्वदेश लौटने की गुहार लगा रही हैं। इन महिलाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों द्वारा बेहतर नौकरी का वादा करके विदेश भेजा गया था, लेकिन वहां इनका शोषण किया गया।

विदेश में नौकरी का लालच देकर फंसाया संत सीचेवाल ने खाड़ी देशों में रोजगार के नाम पर भारतीय महिलाओं को फंसाने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से संबंधित इन महिलाओं को बेहतर रोजगार के झूठे वादों के आधार पर ओमान ले जाया गया था। ओमान पहुंचने के बाद इन महिलाओं को गंभीर मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा।

ट्रैवल एजेंटों द्वारा इन्हें ₹20,000 से ₹50,000 प्रतिमाह वेतन का लालच दिया गया था, लेकिन मस्कट पहुंचते ही इनके साथ अमानवीय व्यवहार शुरू हो गया। 'कई महिलाएं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त' संत सीचेवाल ने आगे लिखा कि ओमान में फंसी कई महिलाएं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें से कई महिलाओं के पास अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने तक के साधन नहीं हैं। वह कई सालों से भारत लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन उनकी परेशानी को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और पीड़ित महिलाओं की शीघ्र वतन वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि झूठे सपने दिखाकर महिलाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी भी भारतीय बेटियों को इस प्रकार के शोषण का शिकार न होना पड़े।

भारत वापसी के लिए पैसों की डिमांड दरअसल, ओमान से भारत लौट चुकी रानी शक्ति सिंह ने मस्कट में पीड़ित महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। भारत आने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल से संपर्क किया और इन महिलाओं की दर्दनाक स्थिति के बारे में जानकारी दी।