    कपूरथला: करंट लगने से झुलसे कर्मचारी की मौत, उपचार के दौरान तोड़ा दम

    By Harnek Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:26 PM (IST)

    कपूरथला में आरसीएफ वर्कशाप में दो सप्ताह पहले डीजी सेट स्टार्ट करते समय करंट लगने से जख्मी कर्मी की जालंधर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। सीनियर टेक्न ...और पढ़ें

    कपूरथला: करंट लगने से झुलसे कर्मचारी की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। आरसीएफ वर्कशाप में दो सप्ताह पहले डीजी सेट स्टार्ट करते समय करंट लगने से जख्मी कर्मी की देर रात जालंधर के निजी अस्पताल में मौत हो गई।

    दो सप्ताह पहले एमआरएस शाप में डीजी सेट के संचालन के लिए सीनियर टेक्नीशियन इंद्रमणी द्वारा डीजी सेट को स्टार्ट करते समय करंट लगा था जिसमें इंद्रमणी हाल निवासी आरसीएफ कालोनी मूलवासी पटना बिहार का पूरा हाथ ही जल गया था।

    उन्हें आरसीएफ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जालंधर रेफर कर दिया था।


    पिछले 14 दिन से जालंधर के निजी अस्पताल में उपचारधीन सीनियर टेक्नीशियन इंद्रमणी की रविवार देर रात मौत हो गई है। यूनियन नेता भरतराज और अरविंद कुमार ने बताया कि मृतक कर्मी की मौत के बाद पुलिस को सूचित कर दिया है।

    भुलाना चौकी इंचार्ज एएसआई दविंदरपाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान पर दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपने की तैयारी जारी है।