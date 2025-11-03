जालंधर में आधी रात को युवकों ने सैलून में लगाई आग, वारदात सीसीटीवी में कैद
गोराया के दोसांझ कलां में अज्ञात युवकों ने एक सैलून में आग लगा दी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। सैलून मालकिन राजबीर कौर ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, गोराया। गोराया थाने के अंतर्गत आती दोसांझ कलां अड्डा पुलिस चौकी के एरिया में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात 1:35 बजे अज्ञात युवकों ने आरके इंटरनेशनल एकेडमी सैलून में आग लगा दी। सैलून की मालकिन राजबीर कौर ने बताया कि जब वह दुकान पर आईं और दुकान में आग लगी देखी तो उन्होंने अपने परिजनों को बताया।
दोसांझ कलां पुलिस चौकी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी में युवक घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजबीर कौर की दुकान में लगे दो एसी और दुकान का अन्य कीमती सामान सड़क पर जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत लगभग तीन से चार लाख रुपये है।
इस मौके पर पलविंदर सिंह दोसांझ, तीरथ सिंह कोट ग्रेवाल, सुरिंदर सिंह, अवतार सिंह व बलबीर सिंह दोसांझ ने कहा कि दोसांझ कलां अड्डे में पेट्रोल पंप से बिट्टू विरदी की कार चोरी हो गई और चोरों ने सुनार की दुकान में सेंध लगा दी, गांव कोटली खाखा से एक किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया और बीती रात एक सैलून को जला दिया जाना प्रशासन पर सवालिया निशान है और गांव दोसांझ कलां व इलाके के लोग पुलिस चौकी होने के बावजूद भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
इस मौके पर उन्होंने प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से मांग की कि चौकी व पुलिस थानों में मुलाजिमों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मुलाजिम गश्त कर सकें और अपनी ड्यूटी तनदेही से निभा सकें। इस मौके पर प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर चोरियों का सिलसिला न रुका तो वह चौकी के खिलाफ धरना देने पर मजबूर होंगे। इस संबंध में पुलिस चौकी दोसांझ कलां के इंचार्ज जंग बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दी है। मामले की जांच की जा रही है। युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।