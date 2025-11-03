जालंधर में आधी रात को युवकों ने सैलून में लगाई आग, वारदात सीसीटीवी में कैद

संवाद सूत्र, गोराया। गोराया थाने के अंतर्गत आती दोसांझ कलां अड्डा पुलिस चौकी के एरिया में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात 1:35 बजे अज्ञात युवकों ने आरके इंटरनेशनल एकेडमी सैलून में आग लगा दी। सैलून की मालकिन राजबीर कौर ने बताया कि जब वह दुकान पर आईं और दुकान में आग लगी देखी तो उन्होंने अपने परिजनों को बताया।

दोसांझ कलां पुलिस चौकी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी में युवक घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजबीर कौर की दुकान में लगे दो एसी और दुकान का अन्य कीमती सामान सड़क पर जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत लगभग तीन से चार लाख रुपये है।

इस मौके पर पलविंदर सिंह दोसांझ, तीरथ सिंह कोट ग्रेवाल, सुरिंदर सिंह, अवतार सिंह व बलबीर सिंह दोसांझ ने कहा कि दोसांझ कलां अड्डे में पेट्रोल पंप से बिट्टू विरदी की कार चोरी हो गई और चोरों ने सुनार की दुकान में सेंध लगा दी, गांव कोटली खाखा से एक किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया और बीती रात एक सैलून को जला दिया जाना प्रशासन पर सवालिया निशान है और गांव दोसांझ कलां व इलाके के लोग पुलिस चौकी होने के बावजूद भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।