जालंधर में पड़ोसी के घर मिला युवक का शव, नशे से मौत की आशंका

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    जालंधर के राम नगर में 26 वर्षीय विशाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने नशे के सेवन से मौत की आशंका जताई है। विशाल के पिता ने इलायची नामक युवक पर आरोप लगाया है, जिसके घर में विशाल का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिवार ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करवाने की बात कही है।

    राम नगर में 26 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी,जालंधर राम नगर में 26 साल के विशाल उर्फ भालू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इलाका के लोगों ने नशे के सेवन से जान उसकी आशंका जताई है। विशाल अनपढ़ होने के कारण फैक्ट्री में लेबर का काम करता था और मां-बाप के अकेला सहारा था।

    उसकी मौत से चार महीने पहले उसके बड़े भाई रोहित की मौत हुई थी। बेटे की मौत बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना-एक की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार विशाल पिछले दो साल से नशे का सेवन कर रहा था। हालांकि इस बात की किसी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि नहीं की।

    पिता विजय ने बताया कि बेटे विशाल को हाल में ही सैलरी मिली थी। वह बुधवार को काम पर नहीं गया। जब शाम को काम से घर लौटा तो बेटा घर में नहीं मिला। उसे ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उसका शव के मोहल्ले में रहने वाले इलायची नामक युवक के घर में पड़ा। वह परिवार के साथ जाकर उसका शव घर लेकर आए।

    परिवार ने आरोप लगाया कि बेटे की जेब में सैलरीकेपैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि इलायची पिछले कई साल से नशा कर रहा है, जिसकी दोस्ती उनके बेटे के साथ हो गई थी। विशाल की मौत के बाद वह घर से फरार हो गया। इलाके में युवक की मौत होने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने कंट्रोल रूम पर पुलिस सूचना को दी। थाना-एक की पुलिस मौके पर पहुंची।

    एएसआई साहिब और एएसआई गोपाल सिंह ने बताया कि इलाके के लोगों ने सूचना दी थी कि युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। विशाल की मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। वह परिवार से मिले, जिन्होंने लिखित में दिया है कि कार्रवाई नहीं करवाना चाहते है।