जालंधर में पड़ोसी के घर मिला युवक का शव, नशे से मौत की आशंका

संवाद सहयोगी,जालंधर। राम नगर में 26 साल के विशाल उर्फ भालू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इलाका के लोगों ने नशे के सेवन से जान उसकी आशंका जताई है। विशाल अनपढ़ होने के कारण फैक्ट्री में लेबर का काम करता था और मां-बाप के अकेला सहारा था।

उसकी मौत से चार महीने पहले उसके बड़े भाई रोहित की मौत हुई थी। बेटे की मौत बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना-एक की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार विशाल पिछले दो साल से नशे का सेवन कर रहा था। हालांकि इस बात की किसी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि नहीं की।

पिता विजय ने बताया कि बेटे विशाल को हाल में ही सैलरी मिली थी। वह बुधवार को काम पर नहीं गया। जब शाम को काम से घर लौटा तो बेटा घर में नहीं मिला। उसे ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उसका शव के मोहल्ले में रहने वाले इलायची नामक युवक के घर में पड़ा। वह परिवार के साथ जाकर उसका शव घर लेकर आए।

परिवार ने आरोप लगाया कि बेटे की जेब में सैलरीकेपैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि इलायची पिछले कई साल से नशा कर रहा है, जिसकी दोस्ती उनके बेटे के साथ हो गई थी। विशाल की मौत के बाद वह घर से फरार हो गया। इलाके में युवक की मौत होने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने कंट्रोल रूम पर पुलिस सूचना को दी। थाना-एक की पुलिस मौके पर पहुंची।