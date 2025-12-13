वित्तीय घोटाले में आपका नाम, गिरफ्तारी का दिखाय डर; जालंधर में डिजिटल अरेस्ट कर महिला से एक करोड़ 11 लाख की ठगी

जागरण संवाददाता, जालंधर। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर जालंधर की 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला से एक करोड़ 11 लाख 78 हजार 500 रुपये की ठगी कर ली। पीड़िता की पहचान छोटी बारादरी की रहने वाली निर्मल चोपड़ा के रूप में हुई है।

ठगों ने महिला को यह कहकर डराया कि उनके पास आपका आधार कार्ड है। आपका नाम बड़े वित्तीय घोटाले में आया है। इसलिए आपको व आपके पूरे परिवार को ठगी के मामले में गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी डर के चलते महिला ने चार दिन के भीतर अपनी जीवनभर की जमा पूंजी ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दी।

पीड़िता ने बताया कि उसके पति का निधन हो चुका है। उनके पति बैंक में मैनेजर थे और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई भविष्य के लिए सुरक्षित रखी थी। निर्मल चोपड़ा के तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो गुरुग्राम रहते हैं, जबकि एक बेटा जालंधर में काम करता है, लेकिन वह भी अक्सर बाहर रहता है। घर में अकेले रहने का फायदा उठाकर ठगों ने उन्हें अपना निशाना बनाया।

निर्मल चोपड़ा ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि उसके पास उनका आधार कार्ड नंबर है और उससे जुड़ा बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। कालर ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ठग ने महिला को किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया और चेतावनी दी कि अगर उसने किसी से बात की तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

पहले उनसे 50 लाख रुपये मांगे तो उन्होंने उसके बताए नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद अगले दिन फोन आया और कालर ने कहा कि मामला सुलझाना है तो 50 लाख रुपये और दो। पीड़िता ने फिर पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद दो बार और फोन आया और फिर डराया कि मामला सुलझ नहीं रहा है और पैसे चाहिए। इस तरह कुल एक करोड़ से ज्यादा रुपये ठग लिए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने पुलिस से संपर्क किया।

इसके बाद साइबर सेल को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में प्रापर्टी बेचकर जालंधर शिफ्ट हुई थी महिलानिर्मल चोपड़ा करीब दो साल पहले दिल्ली से प्रापर्टी बेचकर जालंधर में शिफ्ट हुई थीं। वहां प्रापर्टी से मिली राशि को उन्होंने एफडी में बदलवाया। ठगों का फोन आने के बाद उन्होंने चार दिन में सारी एफडी तुड़वाई और पति के जमा किए सारे पैसे भी निकलवा कर ठगों को दे दिए।