महिला चोर ने तुलसी का पौधा भी नहीं छोड़ा! जालंधर में दिनदहाड़े गमला चुराती CCTV में हुई कैद

जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर में चोरी का एक अजीब मामला सामना आया है। बिक्रमपुरा इलाके में महिला दिनदहाड़े घर के बाहर रखा तुलसी के पौधे का गमला उठाकर फरार हो गई। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला सड़क से गुजरते हुए रुकती है और घर के बाहर रखा तुलसी का गमला उठाकर आराम से चली जाती है। जब फुटेज की जांच की, तो पता चला कि आरोपित महिला टांडा रोड पर स्थित एक पब्लिशर के पास काम करती है।