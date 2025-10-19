महिला चोर ने तुलसी का पौधा भी नहीं छोड़ा! जालंधर में दिनदहाड़े गमला चुराती CCTV में हुई कैद
जालंधर के बिक्रमपुरा इलाके में एक अजीब घटना घटी। एक महिला दिनदहाड़े एक घर के बाहर से तुलसी का गमला चुराकर भाग गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जांच में पता चला कि महिला टांडा रोड पर एक पब्लिशर के यहां काम करती है। निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब गमले भी सुरक्षित नहीं हैं।
जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर में चोरी का एक अजीब मामला सामना आया है। बिक्रमपुरा इलाके में महिला दिनदहाड़े घर के बाहर रखा तुलसी के पौधे का गमला उठाकर फरार हो गई। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला सड़क से गुजरते हुए रुकती है और घर के बाहर रखा तुलसी का गमला उठाकर आराम से चली जाती है। जब फुटेज की जांच की, तो पता चला कि आरोपित महिला टांडा रोड पर स्थित एक पब्लिशर के पास काम करती है।
लोगों का कहना है कि पहले क्षेत्र में नशेड़ी सीवरेज ढक्कन और कबाड़ जैसी चीजें चुराकर ले जाते थे, लेकिन अब घरों के बाहर रखे पौधे और गमले भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में गश्त बढ़ाने और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
