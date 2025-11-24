Language
    नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का विरोध, जालंधर में यूनियन ने क्यों दी कूड़ा प्रबंधन रोकने की चेतावनी?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:18 PM (IST)

    जालंधर में नगर निगम के 143 करोड़ रुपये के वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का यूनियनों ने विरोध किया है। निगम कमिश्नर के निवास के बाहर धरना दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। यूनियनें इस प्रोजेक्ट को रद करने की मांग कर रही हैं, जिसका टेंडर आज खुलना है। उन्होंने 28 नवंबर से शहर में कूड़ा प्रबंधन सहित अन्य कार्य रोकने की चेतावनी दी है।

    यूनियन ने किया वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का विरोध (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर में कूड़ा प्रबंधन के लिए नगर निगम के 143 करोड रुपए के प्रोजेक्ट का निगम यूनियनों ने विरोध शुरू कर दिया है।

    यूनियनों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि के आधिकारिक निवास के बाहर धरना लगा दिया है। इस वजह से पुलिस ने चारों तरफ से ताकि आम पब्लिक पर इसका असर न पड़े।

    ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है। यूनियन मांग कर रही है कि 143 करोड रुपए के प्रोजेक्ट को रद् किया जाए। इस प्रोजेक्ट का टेंडर दो हिस्सों में लगाया है जो आज सोमवार शाम को ओपन होना है।

    यूनियन नेताओं ने चेतावनी दिए है कि अगर यह टेंडर ओपन किए जाते हैं तो सभी यूनियन 28 नवंबर से शहर में कूड़ा प्रबंधन, सीवरेज, फायर ब्रिगेड समेत अन्य कार्य को रोक देंगे।

