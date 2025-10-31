Jalandhar News: वसंत एवेन्यू में कैद 20 कुत्तों ने उड़ाई स्थानीय निवासियों की नींद, भोंकने-रोने की आवाजों से परेशान लोग

Jalandhar dog problem: जालंधर के वसंत एवेन्यू में प्लाट में बंद 15-20 कुत्तों से स्थानीय निवासी परेशान हैं। रात में भूख से कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें आती हैं। निवासियों ने निगम प्रशासन से कुत्तों को वहां से हटाने की मांग की है, क्योंकि पिछले तीन महीनों से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

प्लाट में रखे कुत्तों से वसंत एवेन्यू रेजिडेंट के लोग परेशान (फोटो: जागरण)