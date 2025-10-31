Jalandhar News: वसंत एवेन्यू में कैद 20 कुत्तों ने उड़ाई स्थानीय निवासियों की नींद, भोंकने-रोने की आवाजों से परेशान लोग
Jalandhar dog problem: जालंधर के वसंत एवेन्यू में प्लाट में बंद 15-20 कुत्तों से स्थानीय निवासी परेशान हैं। रात में भूख से कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें आती हैं। निवासियों ने निगम प्रशासन से कुत्तों को वहां से हटाने की मांग की है, क्योंकि पिछले तीन महीनों से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। Jalandhar dog shelter: वसंत एवेन्यू रेजिडेंट के लोग पिछले तीन महीने से प्लाट में बंद 15 से 20 कुत्तों से परेशान हैं। वीरवार को लोग एकत्रित हुए और परेशानी के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि रात के समय वह भूख की वजह से भौंकने के साथ-साथ रोते रहते हैं।
उन्होंने निगम प्रशासन से मांग है कि इन कुत्तों को वहां से निकाला जाए। विनोद अरोड़ा, वरुण अरोड़ा, इशमिंदर सिंह, संजीव खन्ना, श्वेता दत्ता, इंद्रजीत सिंह, अमृतपाल सिंह, जगतार सिंह ने कहा कि पिछले तीन महीने से यह समस्या बनी हुई है।
