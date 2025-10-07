जालंधर में हेरोइन सप्लाई करने जा रहे थे दो युवक, पुलिस को चल गया पता; जानिए फिर क्या हुआ

जालंधर में थाना छह की पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और विजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वे डेरा सतकरतार के पास हेरोइन की सप्लाई देने के लिए इंतजार कर रहे थे। तलाशी में उनके पास से छह ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना छह की पुलिस ने हेरोइन की सप्लाई देने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे दो युवकों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान गांव प्रताप नगर बूटा के रहने वाले परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और खुरला किंगरा के विजय कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को प्राथमिक जांच के दौरान पता चला कि आरोपित जल्द आमीर बनने की चाह में नशा तस्करी की राह पर चल पड़े थे। पुलिस आरोपितों से रिमांड दौरान हेरोइन की सप्लाई मुहैया करवाने वालों के बारे में पता कर रही है।