    जालंधर में हेरोइन सप्लाई करने जा रहे थे दो युवक, पुलिस को चल गया पता; जानिए फिर क्या हुआ

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    जालंधर में थाना छह की पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और विजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वे डेरा सतकरतार के पास हेरोइन की सप्लाई देने के लिए इंतजार कर रहे थे। तलाशी में उनके पास से छह ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    हेरोइन सप्लाई देने के लिए जा रहे पुलिस ने दो दबोचे। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना छह की पुलिस ने हेरोइन की सप्लाई देने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे दो युवकों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान गांव प्रताप नगर बूटा के रहने वाले परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और खुरला किंगरा के विजय कुमार के रूप में हुई है।

    पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को प्राथमिक जांच के दौरान पता चला कि आरोपित जल्द आमीर बनने की चाह में नशा तस्करी की राह पर चल पड़े थे। पुलिस आरोपितों से रिमांड दौरान हेरोइन की सप्लाई मुहैया करवाने वालों के बारे में पता कर रही है।

    थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजायब सिंह औजला ने बताया कि उनकी टीम के जांच अधिकारी एसआई बलविंदर सिंह पुलिस पार्टी के सहित नाकेबंदी व गश्त के दौरान मॉडल टाउन मार्केट के पास मौजूद थे।

    जहां उन्हें गुप्त सूचना मिली कि परमजीत सिंह उर्फ और विजय कुमार हेरोइन की सप्लाई देने के लिए डेरा सतकरतार के पीछे वाली गली में ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं तो बलविंदर सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपितों को दबोच कर तलाशी के दौरान दोनों के पास से छह ग्राम हेरोइन बरामद कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।