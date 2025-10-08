जालंधर दो वाहन चोर गिरफ्तार, चार बाइक और एक एक्टिवा बरामद

जालंधर में सीआईए स्टाफ देहात पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की चार मोटरसाइकिलें और एक एक्टिवा बरामद की गई हैं। पुलिस ने आदमपुर में नाकाबंदी के दौरान इन युवकों को पकड़ा जिन्होंने भागने की कोशिश की थी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। सीआईए स्टाफ देहात पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चार मोटरसाइकलें और एक एक्टिवा बरामद की है। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सीआईए स्टाफ ने थाना आदमपुर में नाकाबंदी के दौरान दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया।

दोनों युवक अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रामा मंडी की तरफ से आ रहे थे। पुलिस नाका देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल बंद हो जाने पर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में एक ने अपना नाम पट्टी माया, रूरकी खुर्द, गोराया के रहने वाले कुलविंदर सिंह बताया, जबकि दूसरे ने मोहल्ला बेगमपुर, थाना आदमपुर का रहने वाला डेनियल हंस बताया। दोनों आरोपित चोरी की मोटरसाइकिलों का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। आरोपितों के खिलाफ थाना आदमपुर में मामला दर्ज कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।