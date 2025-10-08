Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर दो वाहन चोर गिरफ्तार, चार बाइक और एक एक्टिवा बरामद

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    जालंधर में सीआईए स्टाफ देहात पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की चार मोटरसाइकिलें और एक एक्टिवा बरामद की गई हैं। पुलिस ने आदमपुर में नाकाबंदी के दौरान इन युवकों को पकड़ा जिन्होंने भागने की कोशिश की थी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चार बाइक व एक एक्टिवा समेत दो चोर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। सीआईए स्टाफ देहात पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चार मोटरसाइकलें और एक एक्टिवा बरामद की है। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सीआईए स्टाफ ने थाना आदमपुर में नाकाबंदी के दौरान दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों युवक अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रामा मंडी की तरफ से आ रहे थे। पुलिस नाका देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल बंद हो जाने पर उन्हें पकड़ लिया गया।

    पूछताछ में एक ने अपना नाम पट्टी माया, रूरकी खुर्द, गोराया के रहने वाले कुलविंदर सिंह बताया, जबकि दूसरे ने मोहल्ला बेगमपुर, थाना आदमपुर का रहने वाला डेनियल हंस बताया। दोनों आरोपित चोरी की मोटरसाइकिलों का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। आरोपितों के खिलाफ थाना आदमपुर में मामला दर्ज कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

    एसएसपी विर्क ने बताया कि आरोपित कुलविंदर सिंह पर पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक धोखाधड़ी से जुड़ा केस थाना बारादरी जालंधर कमिश्नरेट में और दूसरा रेलवे संपत्ति कब्जा करने के तहत आरपीएफ जालंधर में दर्ज है। पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है कि और कौन- कौन चोरी की वारदातों में संलिप्त हैं।