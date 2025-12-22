जालंधर में घने कोहरे का कहर, फ्लाईओवर पर दो बसें ट्रक से टकराईं; यात्री घायल

संवाद सहयोगी, जालंधर। धुंध के कारण जालंधर-लुधियाना हाईवे पर पीएपी चौक से पीछे इंडियन ऑयल डिपो के पास सोमवार सुबह करीब सात बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया।

फ्लाईओवर पर चढ़ते समय ट्रक की चपेट में दो बसें आ गईं। हादसे के बाद दोनों बसें और ट्रक बीच सड़क पर क्षतिग्रस्त हालत में रुक गए, जिससे यातायात बाधित हो गया।

जानकारी के अनुसार इंडियन ऑयल डिपो से लोड लेकर ट्रक चालक फ्लाईओवर की ओर चढ़ रहा था।

इसी दौरान धुंध के कारण पीछे से आ रही पंजाब रोडवेज जालंधर डिपो-1 के बस चालक को ट्रक का सही अंदाजा नहीं लग पाया और बस ट्रक से टकरा गई।

इसके तुरंत बाद पीछे से आ रही नरवाल ट्रांसपोर्ट की बस भी रोडवेज बस से जा टकराई। हादसे के समय बसों में अधिक सवारी नहीं थी।

इस दुर्घटना में पंजाब रोडवेज के दो अधिकारियों को चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।