Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालंधर में शोरूम से लग्जरी कारें चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, दो कारें भी बरामद

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:05 PM (IST)

    जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर नेक्सा शोरूम से दो लग्जरी कारें चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मनीष अरोड़ा और पंकज कुमार के रूप में हुई है, जिनमें से एक शोरूम में मैकेनिक था। पुलिस ने चोरी की गई दोनों कारें बरामद कर ली हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पहले भी एक और कार चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जालंधर में लग्जरी कार चोरी: दो गिरफ्तार, गाड़ियां बरामद

    संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर से फगवाड़ा हाईवे पर परागपुर स्थित लवली ऑटो के नेक्सा शोरूम से दो लग्जरी कारें चोरी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरीशुदा दोनों कारें बरामद कर ली हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मनीष अरोड़ा निवासी ईश्वर कॉलोनी घास मंडी और पंकज कुमार निवासी थ्री स्टार कॉलोनी के रूप में हुई है। मनीष शोरूम में बतौर मैकेनिक कार्यरत के पद पर तैनात था। परागपुर चौकी प्रभारी एएसआई सुरिंदर सिंह ने बताया कि नेक्सा शोरूम से कुछ दिनों के अंतराल में दो लग्जरी कारों की चोरी हुई थी।

    शोरूम मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर टेक्निकल जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने पंकज कुमार को कोट कलां चौक के निकट मारुति फोनिक्स डेल्टा कार सहित काबू किया। पूछताछ के दौरान पंकज ने कबूल किया कि उसने कार परागपुर स्थित नेक्सा वर्कशाप से चोरी की थी और इस काम में उसके साथी मनीष अरोड़ा ने मदद की थी।

    आरोपित ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले दोनों ने ग्रैंड विटारा कार भी उसी शोरूम की वर्कशाप से चोरी की थी, जब ग्राहक को डिलीवरी से पहले गाड़ी एसेसरी व वाशिंग के लिए लाई गई थी। पुलिस ने मनीष अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया है। एएसआइ सुरिंदर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों को रिमांड पर लेकर उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।