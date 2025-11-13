जालंधर: लुकास-TVS ग्रुप ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सौंपा 30 लाख का चेक, DC बोले- 'हर हाथ बढ़े तो पुनर्वास होगा आसान'

जागरण संवाददाता, जालंधर। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लुकास इंडियन सर्विस लिमिटेड, लुकास टीवीएस लिमिटेड और डेल्फी टीवीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ओर से 10-10 लाख रुपये (कुल 30 लाख रुपये) का चेक रंगला पंजाब सोसाइटी के अधीन ‘मुख्यमंत्री रंगला पंजाब फंड’ के लिए सौंपा गया। यह चेक डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल को वीरवार को जोनल हेड संजीव कुमार अत्री ने भेंट किया।

कंपनी की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिए गए इस योगदान की सराहना करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह सहायता राशि प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित हुए लोगों को कठिन घड़ी से बाहर निकालने में मददगार साबित होगी।