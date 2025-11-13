Language
    जालंधर: लुकास-TVS ग्रुप ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सौंपा 30 लाख का चेक, DC बोले- 'हर हाथ बढ़े तो पुनर्वास होगा आसान'

    By Ankit Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:42 PM (IST)

    जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल को लुकास इंडियन सर्विस लिमिटेड और टीवीएस ग्रुप की कंपनियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 30 लाख रुपये का चेक 'मुख्यमंत्री रंगला पंजाब फंड' में दान किया। डॉ. अग्रवाल ने इस योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह राशि प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी और पुनर्वास प्रयासों को मजबूती देगी। उन्होंने अन्य दानदाताओं से भी मदद की अपील की।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लुकास इंडियन सर्विस लिमिटेड, लुकास टीवीएस लिमिटेड और डेल्फी टीवीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ओर से 10-10 लाख रुपये (कुल 30 लाख रुपये) का चेक रंगला पंजाब सोसाइटी के अधीन ‘मुख्यमंत्री रंगला पंजाब फंड’ के लिए सौंपा गया। यह चेक डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल को वीरवार को जोनल हेड संजीव कुमार अत्री ने भेंट किया।

    कंपनी की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिए गए इस योगदान की सराहना करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह सहायता राशि प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित हुए लोगों को कठिन घड़ी से बाहर निकालने में मददगार साबित होगी।

    उन्होंने कहा कि यह राशि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने पर खर्च की जाएगी। डा. अग्रवाल ने कहा कि संकट के समय मानवता की सेवा के लिए आगे आना प्रशंसनीय कदम है।

    उन्होंने कहा कि इस योगदान से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रही है और दानदाताओं की ओर से भी पंजाब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानवता की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने अन्य दानदाताओं से भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आने की अपील की।