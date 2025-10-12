Jalandhar News: पुर्तगाल भेजने का झांसा देकर महिला से लाखों रुपये की ठगी, ट्रैवल एजेंट के खिलाफ केस दर्ज
एक ट्रैवल एजेंट ने एक महिला को पुर्तगाल भेजने का वादा करके उससे 8.20 लाख रुपये ठग लिए। एजेंट ने महिला के बेटे को पुर्तगाल में नौकरी दिलाने का वादा किया था और इसके लिए उससे पैसे लिए। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी एजेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। पुर्तगाल भेजने का झांसा देकर ट्रैवल एजेंट ने महिला से 8.20 लाख रुपये ठग लिए। ठगी की शिकायत सदर की रहने वाली कमलजीत कौर ने सदर पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के बाद एजेंट गुरु नानक नगर के रहने वाले गुमनाम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया हैं लेकिन एजेंट फरार चल रहा है। एजेंट ने महिला के बेटे को विदेश भेजने का झांसा दिया और पीड़िता ने पैसे बैंक से लोन लेकर दिए थे।
सदर की रहने वाली कमलजीत कौर ने बताया कि वह जानकार जरिए एजेंट के संपर्क में आई थी, जिसके बाद उसने एजेंट से बात की तो उसने झांसे दिया कि वह उसके बेटे को पुर्तगाल वर्क परमिट में भेज देगा, जिसके बाद एजेंट ने उससे पासपोर्ट ले लिए और हर बार नया-नया बहाना बना 8.20 लाख रुपये ले लिए। लेकिन दिए हुए समय में वीजा नहीं लगवा कर दिया। उसने एजेंट से काल पर बात करने की कोशिश की लेकिन एजेंट ने उसकी कॉल उठानी बंद कर दी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी, वहां से उसकी शिकायत थाना सदर पुलिस को भेज दी गई। थाना सदर की पुलिस ने जांच के बाद गुरु नानक नगर के रहने वाले गुरनाम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।