Train Cancelled: जालंधर में रेलगाड़ियों की लेटलतीफी, यात्री हुए परेशान, कई ट्रेनें रद्द

जागरण संवाददाता, जालंधर। बुधवार को भी कई रेल गाड़ियां रद रही और जो रेल गाड़ियां चल रही थे, वे भी समय पर नहीं थी। कारण यात्रियों को स्टेशन पर ही बैठ कर दोगुणी परेशानी झेलनी पड़। जिसका असर उनकी यात्रा के शेड्यूल पर भी पड़ा। पर मजबूरी थी कि कोई समय पर गणतव्य पर जाने वाली रेल गाड़ी नहीं था।

सुबह से ही स्टेशन पर अमृतसर जलियावाला बाग एक्सप्रेस, हिसार अमृतसर एक्सप्रेस, उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जम्मूतवी गरीबरथ एक्सप्रेस रद होने की घोषणाएं होती रही। इसके साथ ही साथ देरी से आने वाली रेल गाड़ियों की। ऐसे में मजबूरन यात्री स्टेशन पर ही रेल गाड़ियों के इंतजार में बैठे रहे। देरी से आने वाली रेल गाड़ियों की बात करें तो बुधवार को वहीं अमृतसर क्लोन स्पेशल 12 घंटे की देरी से आने से यात्रियों की परेशानियां बनी रही।

वहीं हीराकुंड एक्सप्रेस पौने पांच घंटे, मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस साढे चार घंटे, आम्रपाली एक्सप्रेस सवा चार घंटे, उधमपुर एक्सप्रेस, जेहलम एक्सप्रेस ढाई घंटे, लोहित एक्सप्रेस सवा दो घंटे, जम्मूतवी एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, जनसेवा एक्सप्रेस, सरयु यमना एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस एक घंटा, अमृतसर एक्सप्रेस पौना घंटा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, दुर्गियाना एक्सप्रेस आधा घंटा देरी रही। इनकी वजह से यात्री रेल गाड़ियों में सफर करने से नहीं बल्कि उनके इंतजार में जरूर थक गए।