    जालंधर: ट्रेनों की लेटलतीफी की वजह से परेशान यात्री, कोहरे और काम की दोहरी मार से थमी रेलों की गति

    By Ankit Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:41 AM (IST)

    रेलवे मंडलों में धुंध और निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है, जिससे यात्री परेशान हैं। अमृतसर एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियाँ घंटों देरी से चल रही हैं। रोजाना यात्री आधे घंटे से चार घंटे तक की देरी का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें भारी असुविधा हो रही है।

    रेलवे मंडलों में धुंध और निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है (फोटो: जगरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। रेलवे के विभिन्न मंडलों और मार्ग में धुंध पड़ने की वजह से रेल गाड़ियों की लेट-लतीफी का समय निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिस वजह से यात्रियों की परेशानियां भी।

    ऐसे में रोजाना रेल गाड़ियां आधे घंटे से लेकर चार घंटे तक की देरी से पहुंच रही हैं। इसमें अमृतसर एक्सप्रेस, अमृतसर गरीबरथ एक्सप्रेस चार घंटे, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पौने चार घंटे, अमृतसर फेस्टीवल स्पेशल, जम्मूतवी एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, होशियारपुर एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस सवा एक घंटा, अमृतसर ग्लोन एक्सप्रेस, बेगमपुरा एक्सप्रेस, मौर ध्वज एक्सप्रेस एक घंटा, संभलपुर एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर मेल, हेमकुंट एक्सप्रेस पौना घंटा, आम्रपाली एक्सप्रेस, सरयु यमना एक्सप्रेस, अकाल तख्त एक्सप्रेस आधा घंटा देरी से आई।

