दीपावली के बाद कोहरा बढ़ाएगा यात्रियों की मुश्किलें, जालंधर से गुजरने वाली 22 समेत 56 ट्रेनें दिसंबर से मार्च तक रद्द
त्योहारी सीजन के बाद कोहरे के कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि रेलवे ने जालंधर से गुजरने वाली 22 ट्रेनों समेत 56 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें दिसंबर से फरवरी और कुछ मार्च तक रद्द रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेनों की स्थिति जांच लें। यह फैसला कोहरे के कारण लिया गया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। पहले बाढ़ की वजह से अधिकतर रेल गाड़ियां रद थी। फिर हालात सामान्य हुए तो फेस्टीवल सीजन आते ही सीटें भी फुल हो गई थी। कारण यात्रियों को सीटें न मिल पाने की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही थी।
उनकी ये परेशानियां साल के अंत ही नहीं बल्कि 2026 के फरवरी और मार्च महीने तक भी खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी से यात्रियों को जागरूक करने के लिए धुंध के मद्देनजर 56 रेल गाड़ियों को रद करने की सूची जारी कर दी है। जिनमें जालंधर व जालंधर कैंट से गुजरने वाली 22 रेल गाड़ियां रद रहेंगी।
इनमें से अधिकतर रेल गाड़ियां दिसंबर से फरवरी महीने तक रद रहेंगी, जबकि कुछेक मार्च तक रद की गई हैं। जिनमें मेल और एक्सप्रेस दोनों ही शामिल हैं। ऐसे में यात्री यात्रा का प्लान बनाने से पहले रेल गाड़ियों की स्थिति जरूर देख लें।
गरीब रथ एक्सप्रेस 12207-08 को नौ दिसंबर से 24 फरवरी तक, योग नगरी जम्मूतवी एक्सप्रेस 14605-06 को सात दिसंबर से 22 फरवरी तक, लाल कुआं-अमृतसर एक्सप्रेस 14615-16 को छह दिसंबर से 28 जनवरी तक, जनसेवा एक्सप्रेस 14617-18 को तीन दिसंबर से दो मार्च तक, कालका से श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस 14503-04 को दो दिसंबर से 28 फरवरी तक, नंगलडैम एक्सप्रेस 14505-06 को एक दिसंबर से 28 फरवरी तक, अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस 14541-42 को एक दिसंबर से 28 फरवरी तक, अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस 19611 और 19614 को पांच दिसंबर से एक मार्च तक, अकाल तख्त एक्सप्रेस 12317-18 को सात दिसंबर से 24 फरवरी तक, दुर्ग्याना एक्सप्रेस 12357-58 को छह दिसंबर से 28 फरवरी तक, इंटरसिटी एक्सप्रेस 14681-82 को एक दिसंबर से एक मार्च तक रद किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।