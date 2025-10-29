जालंधर में दर्दनाक हादसा, कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर; इलाज दौरान मौत

Language
    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:42 AM (IST)

    जालंधर में प्रताप बाग के पास एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार गोविंद को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गोविंद काम के सिलसिले में जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।

    कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, इलाज दौरान मौत

    संवाद सहयोगी, जालंधर। प्रताप बाग के पास सोमवार दोपहर साइकिल सवार को तेज रफ्तार कार चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिसे राहगीरों ने नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया।

    जहां इलाज के दौरान आदर्श नगर के रहने वाला गोविंद की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। थाना तीन की पुलिस ने मृतक गोविंद की बहन के सुमन के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

    गोविंद साइकिल पर काम के सिलसिले में प्रताप बाग ओर निकल रहा था कि उसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया और पुलिस को सूचित किया।

    थाना तीन के एएसआई सुरजीत सिंह मौके पर पहुंचे और हादसे के बारे में परिवार को सूचित किया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है और जल्द आरोपित को गिरफ्तार कर लेंगे।