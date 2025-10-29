जालंधर में दर्दनाक हादसा, कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर; इलाज दौरान मौत

संवाद सहयोगी, जालंधर। प्रताप बाग के पास सोमवार दोपहर साइकिल सवार को तेज रफ्तार कार चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिसे राहगीरों ने नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां इलाज के दौरान आदर्श नगर के रहने वाला गोविंद की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। थाना तीन की पुलिस ने मृतक गोविंद की बहन के सुमन के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

गोविंद साइकिल पर काम के सिलसिले में प्रताप बाग ओर निकल रहा था कि उसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया और पुलिस को सूचित किया।