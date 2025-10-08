इटली में सड़क हादसे में जालंधर के तीन युवकों की मौत, सदमे में परिवार; सरकार से शव लाने की लगाई गुहार

इटली में एक सड़क दुर्घटना में पंजाब के चार युवाओं की दुखद मौत हो गई जिनमें से तीन जालंधर के थे। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क करके मृतकों के शवों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। मृतकों में हरविंदर सिंह सुरजीत सिंह मनोज कुमार और जसकरण सिंह शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, जालंधर। इटली में बीती पांच अक्टूबर को कार की ट्रक के साथ टक्कर में पंजाब के चार युवाओं की मौत हो गई थी, जिनमें तीन जालंधर के रहने वाले थे। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने मरने वाले युवाओं के शव भारत लाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतकों की पहचान हरविंदर सिंह निवासी गांव घोड़ेवाही, सुरजीत सिंह निवासी गांव मेदा शाहकोट, मनोज कुमार निवासी आदमपुर और जसकरण सिंह निवासी जिला रोपड़ है। हरविंदर सिंह और सुरजीत सिंह के स्वजन ने संत सीचेवाल के कार्यालय से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई थी।

इस पर सीचेवाल ने विदेश मंत्रालय में बात कर चारों युवकों के शव भारत लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पिंड मेदा के मुख्तियार सिंह ने बताया कि उनका भाई सुरजीत सिंह दिसंबर 2024 में इटली गया था। उनके परिवार के पास केवल तीन एकड़ जमीन है।

सीमित आय के कारण सुरजीत पहले दुबई में भी काम कर चुका था, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने करीब नौ महीने पहले इटली का रुख किया था। गांव घोड़ेवाही के हरविंदर सिंह को परिवार ने साढ़े चार लाख रुपये का कर्ज लेकर विदेश भेजा था, ताकि परिवार की गरीबी दूर की जा सके।