भोगपुर में नशा तस्करों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 212 नशीली गोलियां के साथ दो महिलाओं समेत तीन दबोचे
भोगपुर पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 212 नशीली गोलियां बरामद की हैं। एसएसपी और एसपी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपियों को लिंक रोड अमर पैलेस के पास पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि नशा कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई किया जाना था।
संवाद सूत्र, भोगपुर। भोगपुर पुलिस ने विशेष मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 212 नशीली गोलियां और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई एसएसपी हरविंदर सिंह विरक व एसपी (इन्वेस्टिगेशन) सरबजीत राय के दिशा-निर्देशों पर थाना भोगपुर प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार अरोड़ा की टीम ने की।
पुलिस ने लिंक रोड अमर पैलेस के पास तलाशी दौरान अमर्जीत सिंह पुत्र राम सिंह निवासी तलवंडी जंडेईर, उसकी पत्नी कोमल कौर, और रजनीत कौर पत्नी लखविंदर सिंह से क्रमशः 100, 50 और 62 नशीली गोलियां बरामद कीं। तीनों के खिलाफ थाना भोगपुर में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि नशा कहां से लाया गया और किसे सप्लाई किया जाना था
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।