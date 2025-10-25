Language
    भोगपुर में नशा तस्करों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 212 नशीली गोलियां के साथ दो महिलाओं समेत तीन दबोचे

    By Paramjit Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    भोगपुर पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 212 नशीली गोलियां बरामद की हैं। एसएसपी और एसपी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपियों को लिंक रोड अमर पैलेस के पास पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि नशा कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई किया जाना था।

    Hero Image

    भोगपुर पुलिस ने विशेष मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, भोगपुर। भोगपुर पुलिस ने विशेष मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 212 नशीली गोलियां और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

    डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई एसएसपी हरविंदर सिंह विरक व एसपी (इन्वेस्टिगेशन) सरबजीत राय के दिशा-निर्देशों पर थाना भोगपुर प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार अरोड़ा की टीम ने की।

    पुलिस ने लिंक रोड अमर पैलेस के पास तलाशी दौरान अमर्जीत सिंह पुत्र राम सिंह निवासी तलवंडी जंडेईर, उसकी पत्नी कोमल कौर, और रजनीत कौर पत्नी लखविंदर सिंह से क्रमशः 100, 50 और 62 नशीली गोलियां बरामद कीं। तीनों के खिलाफ थाना भोगपुर में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि नशा कहां से लाया गया और किसे सप्लाई किया जाना था

