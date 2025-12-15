जंगली जीवों के अंगों की तस्करी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, बिल्ली की नाड़ और हिरण के सींग बरामद

संवाद सहयोगी, नकोदर। जंगली जीवों के अंगों की तस्करी के आरोप में वन रेंज अफसर की रिपोर्ट पर थाना सिटी पुलिस ने तीन लोगों को शनिवार शाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर अदालत में पेश किया और दो दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपितों की पहचान बोनी अरोड़ा उर्फ गोरा निवासी मलिक बाजार नकोदर, शिवम गुप्ता निवासी नकोदर व दीपक के रूप में हुई है। आरोपितों से एक जंगली बिल्ली की नाड़, हिरण के सींग के सात पीस व अन्य पाबंदीशुदा अंग मिले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार जंगली जीवों के अंगों की तस्करी करने संबंधी सूचना मिलने पर जंगलात विभाग की टीम ने ट्रैप लगाया। इस दौरान बोनी अरोड़ा को शंकर रोड पर जंगली जीवों के अंगों की सप्लाई करते पकड़ा गया। उसने बताया कि वह शिवम गुप्ता की दुकान पर काम करता है। उसे इन अंगों की सप्लाई करने शिवम गुप्ता ने भेजा था। स्टाफ ने जब शिवम गुप्ता पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि जंगली जीवों के अंग सब्जी मंडी के पास स्थित वैलती राम की दुकान के मालिक गौरव से खरीदे थे।