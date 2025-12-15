चंडीगढ़: DNA ने खोली पोल, 8 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार; जल्द मिलेगी सजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले एक युवक को जिला अदालत ने दोषी करार दे दिया है। दोषी की पहचान 25 वर्षीय मुकेश उर्फ दादी के रूप में हुई है। मुकेश को 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। वह बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। उसने कुछ सामान लाने के बहाने बच्ची को अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि वह केस के दौरान झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से सच सामने आ ही गया। पुलिस ने वे साल पहले मुकेश को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 342, 363, 366, 376एबी और पास्को एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने मुक्त एंड चार्ज्ड डेटलाइनर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान बच्ची के कपड़ों और शरीर के हिस्सों से कुछ शिश्न सेल लिए थे। जब उनको जांच की गई तो वह किसी पुरुष के डीएनए पाए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्हें मुकेश के डीएनए से मैच करवाया गया, तो वह मैच खा गए। ऐसे में यह पुष्टि हो गई थी कि मुकेश ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि वह अदालत में कहता रहा कि उसने बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि बच्ची ने जांच के आगे दिए बयान में कहा था कि उसके साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया, लेकिन केवल उसे ही गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे आरोपी के बारे में जांच ही नहीं की गई।