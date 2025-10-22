Language
    जालंधर में रिकवरी एजेंट को गोली मारने वाले बदमाश अभी भी फरार, पिछले 48 घटों से पुलिस की तलाश जारी

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:48 PM (IST)

    जालंधर के रामामंडी फ्लाईओवर के पास दिवाली की रात रिकवरी एजेंट सुमित की हत्या के मामले में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने सुमित के दोस्त के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हाईवे की ओर भागते हुए दिखे हैं। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।

    जालंधर: रिकवरी एजेंट हत्याकांड के आरोपी फरार, पुलिस तलाश जारी। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जालंधर। रामामंडी फ्लाईओवर के पास दीवाली की रात में रिकवरी एजेंट दीप नगर के रहने वाले 23 वर्षीय सुमित की हत्या के मामले में आरोपित 48 घंटों के बाद भी पुलिस की पहुंच से बाहर चल रहे है। पुलिस मृतक सुमित के दोस्त कृष्णा स्वीट्स रामामंडी के रहने वाले राजन के बयानों पर हत्यारोपी चौगिट्टी के रहने वाले अभी बंगड़ और नंगलशामा के तुषार सहित अज्ञात आरोपितों के खिलाफ के हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

    पुलिस आरोपितों को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी लेकिन वह नहीं मिले। पुलिस घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो पता चला कि वह वारदात के आरोपित हाईवे की ओर भागे है। पुलिस को दी शिकायत में राजन के बताया कि वह सुमित, आतीश, अनिकेल, सुमित और लविश बर्गर खाने के रामामंडी रेहड़ी पर खड़े हुए थे।

    उसी दौरान सामने साथियों सहित खड़े अभी बंगड़ और तुषार सुमित को देखने लग पड़े, जिसके बाद उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिसके उनके बीच लड़ाई हो गई और हमले के दौरान अभी ने गोली चलाई दी। गोली सुमित की गर्दन में लगी, जिसके बाग सुमित भागते हुए सड़क में गिर गया और आरोपित मौके से भाग गए, जिसके बाद वह घायल हालत में इलाज के लिए जोहल अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    थाना रामामंडी के प्रभारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्हें आरोपितों के बारे में कई इनपुट मिले है और वह जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लेंगे। बता दे कि रामामंडी फ्लाईओवर के पास दीवाली की रात में रिकवरी एजेंट दीप नगर के रहने वाले 23 वर्षीय सुमित की गोली मार हत्या कर दी गई थी।

    गोली मारने के बाद आरोपित मौके से भाग गए थे। मृतक सुमित के दोस्त कृष्णा स्वीट्स रामामंडी के रहने वाले राजन के बयानों पर हत्यारोपी चौगिट्टी के रहने वाले अभी बंगड़ और नंगलशामा के तुषार सहित अज्ञात आरोपितों के खिलाफ के हत्या का केस दर्ज कर लिया था लेकिन आरोपित फरार चल रहे थे।