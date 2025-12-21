Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में फायरिंग कर भागे बदमाशों ने कपूरथला में भी पुलिस पर चलाई गोलियां, मुठभेड़ में एक आरोपी जख्मी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:42 AM (IST)

    जालंधर में फायरिंग करने के बाद भाग रहे बदमाशों ने कपूरथला में भी पुलिस पर गोलियां चलाईं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी घायल हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    गांव सिधवां दोनां पहुंची पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। जालंधर में दो युवकों पर फायरिंग करके चार कारों में सवार होकर भागे 20 युवकों की कपूरथला के गांव सिधवां दोनां में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई।

    पीछा कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हो गया जोकि अस्पताल में उपचाराधीन है।

    जबकि बाकी गाड़ियां वहीं छोड़कर धुंध का फायदा उठाकर फरार हो गए। थाना सदर की पुलिस ने एसएचओ करतारपुर के बयान पर केस दर्ज करके तीन कार, एक इटली मेड पिस्टल, दो कारतूस व दो खोल बरामद करके जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर देहाती के थाना करतारपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बीते शुक्रवार को बाद दोपहर को वह सिपाही बलजीत सिंह, मनप्रीत सिंह व नरिंदरपाल सिंह के साथ करतारपुर से किशनगढ़ की तरफ गश्त कर रहे थे।

    इस दौरान करीब सवा एक बजे थाना आदमपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर रविंदरपाल सिहं ने सूचना दी कि उनके इलाके में करीब 20 लोग, डब्ल्यूआरवी, आइ-20, वरना और स्विफ्ट में सवार होकर आ रहे हैं।

    इनमें लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा निवासी गांव नवां पिंड करतारपुर, रक्षित निवासी मोहल्ला गौली करतारपुर, लव निवासी भुलत्थ जिला कपूरथला, बाबी निवासी गांव रामगढ़ जिला कपूरथला, राहुल निवासी मोहल्ला खटीका करतारपुर, जस्सी एडवोकेट निवासी मोहल्ला कौलसर करतारपुर, करण निवासी करतारपुर के अलावा कुछ अज्ञात लोग सवार हैं।

    बदमाशों ने बरिस्ता काफी शाप अड्डा किशनगढ़ नजदीक पेट्रोल पंप पर दो युवकों पर फायरिंग करने के बाद गाड़ियों में सवार होकर करतारपुर साइड आ रहे हैं। इस वह अलर्ट हो गए।

    इतने में उक्त गाड़ियां आती दिखाई तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन सभी ने गाड़ियां भगा ली। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के साथ पीछा शुरू कर दिया तो सभी विभिन्न गांवों से होते हुए बन रहे दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियां चढ़ा दिया।

    आगे हाईवे बंद होने के कारण तीनों गाड़ियां रुक गई और सभी बदमाश ने कारों से निकलकर पुलिस कर्मचारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने बचाव में जवाबी फायर किए तो एक युवक को पैर में गोली लगी और वह वही गिर गया।

    बाकी धुंध का फायदा उठाते हुए खेतों से होते हुए फरार हो गए। घायल युवक ने पूछताछ में अपना नाम लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा बताया। तलाशी लेने पर युवक से इटली मेड विदेशी पिस्टल, दो कारतूस और दो खोल बरामद हुए।

    डीएसपी सब-डिवीजन डा. शीतल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को शाम करीब सात बजे गांव सिधवां दोनां के पास मुकाबला हुआ। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में थाना सदर में उक्त आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।

    यह जालंधर की घटना से अलग पुलिस पर फायरिंग करने से संबंधित है। जख्मी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। थाना सदर की पुलिस ने तीन गाड़ियां और असलहा बरामद कर लिया है। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।