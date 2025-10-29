जालंधर में किशोर की संदिग्ध मौत, पिछले तीन दिन से मेडिकल स्टोर में चल रहा था इलाज
भोगपुर में एक किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह तीन दिन से एक मेडिकल स्टोर में इलाज करा रहा था, जिसके पास होलसेल लाइसेंस है लेकिन रिटेल में भी काम कर रहा था। किशोर की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव को ले गए। घटना के बाद मेडिकल स्टोर संचालक फरार है। पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन परिजनों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है।
संवाद सूत्र, भोगपुर। 15-16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह किशोर पिछले तीन दिन से भोगपुर के एक मेडिकल स्टोर में इलाज के लिए भर्ती था। इस मेडिकल स्टोर के पास होलसेल लाइसेंस है, लेकिन यह रिटेल के रूप में भी कार्यरत है।
चर्चा है कि किशोर का उपचार दुकान के अंदर ही किया जा रहा था, लेकिन इस संबंध में किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। वीरवार दोपहर किशोर की तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव को अपने साथ ले गए।
यह भी कहा जा रहा है कि मृत किशोर गुज्जर मुस्लिम बिरादरी से संबंधित था, लेकिन परिजनों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही किसी सरकारी विभाग या पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद मेडिकल स्टोर संचालक मौके से फरार हो गया।
परिजनों ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। थाना प्रभारी रजेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि थाने में ऐसी किसी घटना की शिकायत नहीं आई है।
केवल यह जानकारी मिली है कि एक बीमार बच्चे की मौत हुई है। हालांकि, यह भी पता चला है कि मृतक के परिजन ने आनलाइन शिकायत कर मेडिकल स्टोर संचालक को जिम्मेदार ठहराया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।